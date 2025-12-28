Gaziantep'te geleneksel yöntemlerle üretilen yeni model bakır eşyalar, artan ilgiyle birlikte Türkiye ve dünya pazarında alıcı buluyor. Bu yıl özellikle bakır su mataraları, şık tasarımı ve sağlıklı kullanım özelliğiyle trend ürünler arasına girdi. Bakırcılar Çarşısı'nda üretilen ve yurt içine olduğu kadar yurt dışına da gönderilen bakır su mataralarının fiyatları 1300 TL’den başlayıp 3 bin TL’ye kadar çıkarken, ustalar artan talep nedeniyle yoğun mesai yapıyor.

Gaziantep'te geleneksel yöntemlerle üretilen yeni model bakır eşyalar, Türkiye ve dünya pazarında yoğun ilgi görüyor. Bakır ürünlere ilginin her geçen gün arttığı kentte bu yıl bakır su mataraları trend ürünler arasına girdi.

Her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte bir dönem kaybolmaya yüz tutan bakır işleme mesleğini, yaptıkları yeni model ve tasarımlarla yeniden canlandıran bakır ustaları, bakır ürünlerin kullanımının azalması üzerine sektörden çekilmek yerine hediyelik bakır eşya üretimine yönelerek kendilerine yeni bir gelir kapısı açmayı başardı.

Gaziantep'te bakır su matarası trend oldu: Fiyatı 3 bin TL'ye kadar çıkıyor

YENİLİKÇİ BAKIR ÜRÜNLERİ ÜRETMEYE DEVAM EDİYORLAR

Asırlık bakırcılık mesleği bakırdan mutfak ve hediyelik eşyalara artan ilgi ile birlikte son yıllarda tekrar eski canlılığını yaşamaya başlarken, bakırcı esnafı ise günümüze ayak uydurmak için her sezon gelen talepler doğrultusunda yenilikçi bakır ürünleri üretmeye devam ediyor. Emektar bakır ustalarının ürettiği tencere, kazan, kahve takımları, paşa mangalları, sürahiler, tepsiler ve su mataraları ile diğer ürünler çeşitli motiflerle süslenerek Türkiye'nin yanı sıra Irak, İran ve Suriye gibi bölge ülkeleri başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine de ihraç ediliyor.

BAKIR SU MATARALARINA RAĞBET BÜYÜK

Ahşap kaplamalı dükkanları, taş döşenmiş sokakları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan ve yüzyıllardır hiç boş kalmayan tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bu yılın en gözde bakır ürünlerinden biri olan bakır su mataraları büyük rağbet görüyor.

Su, meyve suyu ve kokteyl gibi soğuk içecekleri taşımak için şık ve yenilikçi bir seçenek olan bakırdan üretilen mataralar, sızdırmaz özellikte tasarlanıyor. Termos özelliği de bulunan mataralar, üzerindeki el işlemeleri ve gövdesi ile estetik bir tasarıma sahip olduğu için tercih ediliyor. Modern tasarımı ile günümüz içecek taşıma trendine uygun bir ürün olan bakır mataralar, taşıması kolay olduğu için özellikle doğa gezilerinde kullanılıyor.

"EN POPÜLER ÜRÜNÜMÜZ BAKIR SU MATARASI"

50 yıldır bakır ustası olarak mesleğini sürdüren Recep Hançerkıran, bakır su mataralarının bu yılın en gözde ürünlerinden olduğunu söyledi. Bakır su mataralarının büyük rağbet gördüğünü belirten Hançerkıran, "Bakır ürünlerimize eskiden beri büyük ilgi var. Mataralarımız, su kaplarımız eskiden de vardı. Ama son yıllarda mataramız meşhur oldu. Sağlıklı olduğundan dolayı eskiden su bakır kaplarda içiliyordu. Matara, su tası ve ayran bardağı gibi ürünlerden su ve ayran içildiğinden dolayı bakıra ilgi vardı. Şimdi en popüler ürünümüz bakır su matarası oldu. Atalarımız genelde bakır eşyalarda suyu içtiklerinden dolayı şimdi de en popüler ürün olarak hemen dikkat çekiyor. Su mataralarının üzerine süslemeler yaparak daha da güzelleştirdik." dedi.

FİYATLAR 1300 TL İLE 3 BİN TL ARASINDA

Bakırın doğal olarak antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu belirten Hançerkıran, "Ürünlerimiz gerçekten kalitelidir ve herhangi bir zehirleyici maddesi yoktur. Mataralar üretilirken 7-8 aşamadan sonra ortaya çıkıyor. Günümüzün en popüler ürünü olan su mataralarına artan ilgi nedeniyle şu an daha çok matara üretimi yapıyoruz. Plastik ve benzeri ürünler çıktıktan sonra bakıra ilgi azalmıştı. Ama son dönemlerde özellikle içecek veya yemek yapımı için bakır ürünlerimize ilgi bayağı arttı. Bakır sağlık açısından faydalı olduğu için ürünlerimize artan ilgi nedeniyle yoğun mesai harcıyoruz. Bakır su mataralarımızın fiyatı 1300 TL'den başlıyor ve 3 bin TL'ye kadar çıkıyor." diye konuştu.

