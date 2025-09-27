Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Çıkılmayıp inilen yaylada yüz yıllık miras! 'Yayla Kavunu' coğrafi işaret yolunda

Çıkılmayıp inilen yaylada yüz yıllık miras! 'Yayla Kavunu' coğrafi işaret yolunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Çıkılmayıp inilen yaylada yüz yıllık miras! &#039;Yayla Kavunu&#039; coğrafi işaret yolunda
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünyanın inilen tek yaylası olarak bilinen Karabağlar Yaylası’nda yetişen, lezzeti ve dayanıklılığıyla öne çıkan 'Yayla Kavunu' için hasat şenliği düzenlendi. Coğrafi işaret süreci devam eden kavun, ata tohumlarıyla üretim yapan çiftçilerin umudu oldu.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Karabağlar Yaylası’nda, bölgeye özgü 'Yayla Kavunu' için hasat şenliği düzenlendi. Eşsiz doğasıyla bilinen ve dünyanın nadir 'inilen yaylalarından' biri olan Karabağlar, bu yıl da geleneksel üretim kültürüne ev sahipliği yaptı.

Çıkılmayıp inilen yaylada yüz yıllık miras! 'Yayla Kavunu' coğrafi işaret yolunda - 1. Resim

COĞRAFİ İŞARET BEKLENİYOR

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, şenlik kapsamında üreticilerle bir araya gelerek ata tohumlarının korunması ve yerel tatların yaşatılması yönündeki çalışmalara dikkat çekti. Baydar, Yayla Kavunu'nun coğrafi işaret alması için sürecin sürdüğünü ifade ederek, bu özel ürünün hem aroması hem de uzun süre dayanabilen yapısıyla daha fazla tanınmayı hak ettiğini vurguladı.

Çıkılmayıp inilen yaylada yüz yıllık miras! 'Yayla Kavunu' coğrafi işaret yolunda - 2. Resim

"ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ"

Tütün üretiminin azalmasının ardından bölgede geleneksel tarım ürünlerinin yeniden ön plana çıktığını belirten Baydar, "Burası özel bir coğrafya. Yüz yıllardır devam eden bu üretim döngüsü, bölgenin kültürünü ve tarımsal kimliğini yansıtıyor. Biz de üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Çıkılmayıp inilen yaylada yüz yıllık miras! 'Yayla Kavunu' coğrafi işaret yolunda - 3. Resim

"VATANDAŞ DA BİZ DE MEMNUNUZ"

Yıllardır bu topraklarda kavun üretimi yapan Mehmet Dural ise işi dedelerinden devraldığını belirtti. Yaklaşık 60 dönümlük alanda üretim yaptığını söyleyen Dural, "Yayla Kavunu, Pıtrak ve Paris çeşitlerini ekiyoruz. Vatandaşımız da biz de memnunuz. Tarım İl Müdürlüğü'nün teşvikleriyle üretime devam ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.

Çıkılmayıp inilen yaylada yüz yıllık miras! 'Yayla Kavunu' coğrafi işaret yolunda - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ahiliğin kanunnamesi bulundu! Kaybolan devasa fütüvvetname Erzurum'da ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ev kadınlarına erken emeklilikte yeni kulis bilgileri! Tarih verildi, 10 milyon kişi yararlanacak - EkonomiEv kadınlarına erken emeklilikte yeni gelişmelerGoldman Sachs ve ING'den Türkiye raporu! Dikkat çeken faiz ve enflasyon tahminleri - EkonomiDikkat çeken faiz ve enflasyon tahminleriAralarında birbirinden ünlü markalar var! 13 tavuk devine 3,7 milyar lira ceza - Ekonomi13 tavuk devine 3,7 milyar lira cezaTurizmde rekor: Antalya dünyanın gözdesi oldu - EkonomiTurizmde rekor: Antalya dünyanın gözdesi olduPrim gün sayısı 7 bin 200'e düşecek! Esnaftan hükümete "erken emeklilik" çağrısı - EkonomiEsnaftan hükümete "erken emeklilik" çağrısı1000 dönümde maliyeti 6 milyon lira! Karacadağ pirincinde hasat başladı - Ekonomi1000 dönümde maliyeti 6 milyon lira! Kilosu 50 TL
Sonraki Haber Yükleniyor...