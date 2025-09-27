Çıkılmayıp inilen yaylada yüz yıllık miras! 'Yayla Kavunu' coğrafi işaret yolunda

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Karabağlar Yaylası’nda, bölgeye özgü 'Yayla Kavunu' için hasat şenliği düzenlendi. Eşsiz doğasıyla bilinen ve dünyanın nadir 'inilen yaylalarından' biri olan Karabağlar, bu yıl da geleneksel üretim kültürüne ev sahipliği yaptı.

COĞRAFİ İŞARET BEKLENİYOR

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar, şenlik kapsamında üreticilerle bir araya gelerek ata tohumlarının korunması ve yerel tatların yaşatılması yönündeki çalışmalara dikkat çekti. Baydar, Yayla Kavunu'nun coğrafi işaret alması için sürecin sürdüğünü ifade ederek, bu özel ürünün hem aroması hem de uzun süre dayanabilen yapısıyla daha fazla tanınmayı hak ettiğini vurguladı.

"ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ"

Tütün üretiminin azalmasının ardından bölgede geleneksel tarım ürünlerinin yeniden ön plana çıktığını belirten Baydar, "Burası özel bir coğrafya. Yüz yıllardır devam eden bu üretim döngüsü, bölgenin kültürünü ve tarımsal kimliğini yansıtıyor. Biz de üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"VATANDAŞ DA BİZ DE MEMNUNUZ"

Yıllardır bu topraklarda kavun üretimi yapan Mehmet Dural ise işi dedelerinden devraldığını belirtti. Yaklaşık 60 dönümlük alanda üretim yaptığını söyleyen Dural, "Yayla Kavunu, Pıtrak ve Paris çeşitlerini ekiyoruz. Vatandaşımız da biz de memnunuz. Tarım İl Müdürlüğü'nün teşvikleriyle üretime devam ediyoruz. Allah razı olsun" dedi.