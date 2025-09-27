Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ceylan derisi, atlet, at nalı, sabun... Sahtekarların milyonluk vurgunu ortaya çıktı
Muska ve büyü adı altında dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheliye yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı. Zanlıların banka hesaplarında 34 milyon liralık para hareketi tespit edilirken, evlerinde sözde büyü malzemeleri ve 100 bin dolar ele geçirildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, kent genelinde muska ve büyü uygulamaları adı altında dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Soruşturma kapsamında 27 kişinin mağdur edildiği ortaya çıktı.

MİLYONLARCA LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait banka hesaplarında milyonlarca liralık para trafiği tespit edildi. Eş zamanlı operasyonla şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, büyü amaçlı kullanıldığı değerlendirilen Arapça ve eski yazılarla hazırlanmış ceylan ve yılan derileri, tahta kaşıklar, bez parçaları, atlet, at nalı ve sabun gibi çeşitli nesnelerin yanı sıra 100 bin dolar nakit paraya da el konuldu.

6 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

