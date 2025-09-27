Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da müstehcen dans skandalı! Kıskıvrak yakalandı, mekan kapatıldı

İstanbul'da müstehcen dans skandalı! Kıskıvrak yakalandı, mekan kapatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da müstehcen dans skandalı! Kıskıvrak yakalandı, mekan kapatıldı
İstanbul, Fatih, Kapatma, İdari Para Cezası, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da bir işletmedeki müstehcen dans üzerine inceleme başlatıldı. Valilik şüpheli şahsın gözaltına alındığını, işletmenin de çalışma ruhsatının iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir mekanda kaydedilen ve "Marmaris'teki görüntüler İstanbul'a sıçradı" başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili Valilik'ten açıklama geldi.

DANS EDEN ŞAHIS GÖZALTINDA

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu işletmenin Fatih Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'nde faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüntüdeki şahıs H.Ç, cumhuriyet savcısı talimatıyla müstehcenlik suçlamasıyla gözaltına alınmıştır. ⁠Adreste faaliyet gösteren işletme, ilgili birimler tarafından denetlenmiştir. Denetimler sonucunda işletmeye nargile sunumu ve açık alkol sunumundan dolayı toplamda 120 bin 482 lira idari para cezası uygulanmıştır. Söz konusu işletmenin daha önce Fatih Belediyesi zabıtası tarafından amaç dışı faaliyet nedeniyle 1 ve 7 gün süreyle kapatıldığı belirlenmiş olup, aynı işletmenin üçüncü kez ruhsat hilafına faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.

ÇALIŞMA RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Bu nedenle söz konusu iş yerine ait iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, 26 Eylül tarih ve 26440 sayılı başkanlık onayı ile iptal edilmiştir. Ruhsat iptaline istinaden iş yeri, 26 Eylül tarihinde saat 19.05 itibarıyla faaliyetten men edilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye'nin geleceğe yatırımı: Sıfır Atık Hareketi 8 milyar insan için 8 yıldır çalışıyorÜç aylar ne zaman başlıyor? 2026 üç aylar başlangıç tarihi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin geleceğe yatırımı: Sıfır Atık Hareketi 8 milyar insan için 8 yıldır çalışıyor - GündemTürkiye'nin geleceğe yatırımı: Sıfır Atık Hareketi 8 milyar insan için 8 yıldır çalışıyorOktay Saral'dan İmamoğlu'nun görüntülenmesine tepki: Mahkeme heyeti acilen açığa alınmalı - GündemSaral'dan İmamoğlu'nun görüntülenmesine tepkiYargıtay'dan dikkat çeken 'hapis' kararı: Zile basıp kaçmanın cezası ağır oldu - GündemZile basıp kaçmanın cezası ağır olduİstanbul'un suyu tükeniyor! Barajlarda kritik seviye - Gündemİstanbul'un suyu tükeniyor! Barajlarda kritik seviyeFerdi Zeyrek soruşturmasında yeni gelişme! 6 kişi daha kusurlu bulundu - GündemFerdi Zeyrek'i ölüme götüren ihmalDeniz kuvvetlerinden ihtişamlı tören: Preveze Zaferi unutulmadı - GündemDeniz kuvvetlerinden ihtişamlı tören: Preveze unutulmadı
Sonraki Haber Yükleniyor...