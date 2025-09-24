Malatya'da şüpheli ölüm: Çatı katında cansız bedeni bulundu

Olay, saat 14.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Belli Sokak'ta meydana geldi.

KÖKÜ KOKU HAREKETE GEÇİRDİ

İddiaya göre, yakınlarının bir süredir haber alamadığı R.Ö. (40), apartmandan yayılan kötü kokular üzerine yapılan kontrolde, çatı katında yerde hareketsiz şekilde bulundu.

YANINDA TABANCA DA VARDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde vücut bütünlüğünün bozulmaya yüz tuttuğu R.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde bir adet tabancanın da bulunduğu olay sonrası R.Ö.'nün cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

İlk bulgulara göre cinayet şüphesine rastlanmayan olayla ilgili inceleme başlatıldı.