Van'da acı kayıp: Öğretmen Onur Tezel kazada can verdi

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van’ın Edremit ilçesinde motosiklet kazası geçiren sınıf öğretmeni Onur Tezel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Edremit kara yolu üzerinde meydana geldi. Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Onur Tezel, motosikletiyle seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolünü kaybetti. 

HAYATI MOTOSİKLET KAZASINDA SON BULDU

Kontrolden çıkan motosikletten düşerek ağır yaralanan Tezel, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Tezel hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

