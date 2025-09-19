Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Van'da kanlı saldırı! Okul basıp öğretmenleri bıçakladı, olayın aslı bambaşka çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Van'da bir kişi, ilkokulda öğretmenlik yapan kayınbiraderini bıçaklamak için okula gitti, ancak yanlış sınıfa girerek olayla ilgisi olmayan Türkçe öğretmenine saldırdı. Müdahale etmeye çalışan öğretmen R.Y. de yaralandı.

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Şehit Kemal Görgülü İlk ve Ortaokulu’nda yaşanan olayda, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir kişi, kayınbiraderi olan sınıf öğretmeni R.A.’ya saldırmak amacıyla okula geldi.

Ancak öğretmenin öğleden sonra derse gireceğini bilmeyen saldırgan, sınıf isimliklerinde ismi görünce onun derste olduğunu zannederek elinde bıçakla sınıfa girdi.

2 ÖĞRETMENİ BIÇAKLADI

Saldırgan, o sırada ders işleyen ve olayla ilgisi bulunmayan Türkçe öğretmeni E.Ş.’yi karın boşluğundan bıçakladı. Okul müdürü ve öğretmenlerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerine teslim edildi. Müdahale sırasında öğretmen R.Y. de elinden yaralandı.

Yaralanan öğretmenler hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

