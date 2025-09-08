Van'da 2 kardeşin öldüğü kanlı saldırının ardından operasyon: 7 kişi yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde 2 kardeşin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van Yolu Caddesi'nde kafe işleten Musa ve Mehmet Demir'in 6 Eylül'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

7 KİŞİ YAKALANDI

Saldırının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameralarının 22 saatlik kaydını izleyen ekipler, olayla ilişkili oldukları iddiasıyla 7 şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.