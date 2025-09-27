Rus casus uyduları Alman ordusunu izliyor! 35 milyar avroluk plan devrede

Rusya’nın Avrupa üzerindeki baskı araçları artık yalnızca enerji, kara ya da siber alanla sınırlı değil. Moskova, şimdi de gözlerini uzaya dikti.

Rusya’ya ait Luch-Olymp casus uyduları, Alman ordusunun kritik iletişimde kullandığı Intelsat uydularını izliyor.

Berlin’de düzenlenen uzay konferansında konuşan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya’ya ait iki Luch-Olymp keşif uydusunun, Alman ordusunun da kullandığı iki Intelsat uydusunu yakından takip ettiğini duyurdu.

“Uyduları bozabilir, kör edebilir, manipüle edebilir veya kinetik olarak yok edebilirler” diyen Pistorius, Alman ordusunun zaten bozma saldırılarının hedefi olduğunu da belirtti.

'39 RUS VE ÇİN UYDUSU ÜZERİMİZDEN GEÇİYOR'

Bakan, sadece iki Intelsat değil, toplamda 39 Rus ve Çin keşif uydusunun Almanya üzerinde dolaştığını vurguladı. Pistorius, bu uyduların gözlemlerini “gerçek zamanlı” olarak aktardığını kaydederek, “Bu yüzden söylediklerinize dikkat edin” uyarısında bulundu.

35 MİLYAR AVROLUK PLAN DEVREYE SOKULDU

Pistorius, önümüzdeki beş yıl için ayrılan 35 milyar avroluk bütçenin, şu alanlara odaklanacağını duyurdu: Esnek uydu takımyıldızları ile kriz anında kesintisiz iletişim, Gelişmiş gözetim ve istihbarat uyduları, Siber güvenlik altyapısının yükseltilmesi, Berlin merkezli yeni bir uzay operasyon komuta merkezi.

Pistorius ayrıca, önümüzdeki beş yıl içinde Almanya’nın uzay programlarına 35 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu.

Amaç, Avrupa’nın ABD, Rusya ve Çin karşısında geri kalmaması.