Macron 'yeni savaşın' nerede olacağını açıkladı! "Yarının savaşı orada başlayacak..."

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Çarşamba günü Fransa'nın gelecekteki uzay stratejisini açıklarken, modern çatışmaların halihazırda uzayda yaşandığını ve gelecekteki savaşların da uzayda başlayacağını söyledi.

"YARININ SAVAŞI UZAYDA BAŞLAYACAK"

Macron, Fransa'nın uzay ve havacılık merkezi Toulouse'da yaptığı açıklamada, "Bugünün savaşı halihazırda uzayda yaşanıyor ve yarının savaşı da uzayda başlayacak" dedi"

Macron şu ifadeleri kullandı:

Hazırlıklı olalım: Bu, karada, havada ve denizde askeri operasyonların başarısı için bir şart olacak.

FRANSA'DAN UZAYDA MUHTEMEL TEHLİKE ADIMLARI...

Elysee Sarayı'na göre Fransa, uzaydaki tehditlere karşı koymak için yeni savunma kabiliyetleri geliştiriyor. Bunlar arasında, farklı frekans aralıklarında çalışan çeşitli lazer sistemleri ve elektromanyetik karıştırıcılar bulunuyor. Bu teknolojiler, düşman gözlem uydularını etkisiz hale getirme kapasitesine sahip olacak.

Ayrıca, devriye ve gözetleme uydularının 2027’de faaliyete geçmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı, bu uyduların "küçük savaş uçakları gibi davranacağını" belirtiyor; çünkü bu sistemler, düşman uydularına yaklaşarak onları karıştırma veya gözetleme yeteneğine sahip olacak.

Fransa’nın uzay stratejisinin genel hedefi, sektörde stratejik özerkliği korumak: ulusal varlıkları modernize etmek, yatırımları ve yerli girişimleri desteklemek, gençleri uzay alanına teşvik etmek.