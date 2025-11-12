Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Irak seçimlerinde Sudani'nin zaferi! 'Düşük katılımlı seçimde' sonuçlar açıklandı

Irak seçimlerinde Sudani'nin zaferi! 'Düşük katılımlı seçimde' sonuçlar açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak Başbakanı Muhammed Sudani'nin koalisyonu, 411 bin 026 parlamento oyuyla Bağdat'ta birinci sırada yer aldı. Yayımlanan seçim verilerine göre, ülkede en çok katılım Duhok seçim bölgesinde gerçekleşirken ez az katılım ise Bağdat-Ressaf seçim bölgesinde oldu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre oyların sayımı bitti.

Yayımlanan seçim verilerine göre, ülkede en çok katılım Duhok seçim bölgesinde gerçekleşirken ez az katılım ise Bağdat-Ressaf seçim bölgesinde oldu.

Yüzde 76.07 ile seçime en çok katılımın olduğu Duhok’u yüzde 69.02 ile Erbil, yüzde 66.44 ile Selahattin seçim bölgeleri takip etti.

Irak seçimlerinde Sudani'nin zaferi! 'Düşük katılımlı seçimde' sonuçlar geldi - 1. Resim

En az katılım olduğu Bağdat-Ressaf'ta seçime katılım oranı ise yüzde 41.55 olarak açıklandı.

Komiserlik, söz konusu veriler ışığında ülke genelinde seçime katılım oranının da yüzde 56,11 olduğunu açıklamıştı.

Ülke genelinde 21 milyon 404 bin 291 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclisine girebilmek için 7 bin 744 aday yarıştı.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, seçim sonuçlarını sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklayacağını duyurmuştu.

SUDANİ'DEN SEÇİM ZAFERİ

Irak Başbakanı Muhammed Sudani'nin koalisyonu, 411 bin 026 parlamento oyuyla Bağdat'ta birinci sırada yer aldı.

