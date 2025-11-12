Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapacak! KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Ada'dan ayrıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapacak. Erhürman, Türkiye'ye gelmek üzere Ada'dan ayrıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapmak üzere Ada'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ı, Türkiye'ye KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar ve diğer yetkililer uğurladı.

Erhürman'a ziyaretinde eşi Nilden Bektaş Erhürman'ın da eşlik edeceği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK 

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyareti kapsamında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ikili görüşmelere katılması bekleniyor.

Erhürman ile birlikte Türkiye'ye giden KKTC heyetinde, Müsteşar Mehmet Dana, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven ile Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tünay Mertekçi bulunuyor.

 

