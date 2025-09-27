Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor: 2 eksik var
Güncelleme:
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Sarı-lacivertli ekipte 2 eksik bulunuyor.
Son 3 resmi maçında galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, bu süreçte Süper Lig'de üst üste 2 beraberlik yaşarken, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.
Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Antalyaspor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.
ALVAREZ İYİLEŞTİ, JHON DURAN SAKAT
Sarı-lacivertliler, Hesap.com Antalyaspor karşısına Jhon Duran'dan yoksun çıkacak. Sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, zorlu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor.
Öte yandan sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı