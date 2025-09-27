Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor: 2 eksik var

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Sarı-lacivertli ekipte 2 eksik bulunuyor.

Son 3 resmi maçında galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, bu süreçte Süper Lig'de üst üste 2 beraberlik yaşarken, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.

Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Antalyaspor'u yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor: 2 eksik var - 1. Resim

ALVAREZ İYİLEŞTİ, JHON DURAN SAKAT

Sarı-lacivertliler, Hesap.com Antalyaspor karşısına Jhon Duran'dan yoksun çıkacak. Sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, zorlu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor: 2 eksik var - 2. Resim

Öte yandan sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

