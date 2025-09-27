Fenerbahçe'de Jhon Duran krizi çıktı! Devre arası bekleniyor
MR'ı 2 kez temiz çıkan Jhon Duran, ağrılarını gerekçe göstererek antrenmanlara çıkmıyor. Fenerbahçe'nin Benfica ile deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında sakatlanan Kolombiyalı golcünün herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor. Böyle giderse 21 yaşındaki futbolcunun, devre arasında gönderileceği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’dan kiraladığı Jhon Duran, sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Kaval kemiğindeki ağrıları gerekçe göstererek antrenmanlara çıkmayan yıldız oyuncuda sorunun sakatlık olmadığı ortaya çıktı.
MR'I TEMİZ ÇIKTI
Sözcü'de yer alan habere göre; kulüp yetkilileri, iki kez MR’a giren ama sakatlık bulgusuna rastlanmayan 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcunun antrenmanlara çıkmasına engel bir durumunun olmadığı görüşünde.
"NE ZAMAN OYNAMAK İSTERSE O ZAMAN SAHAYA ÇIKAR"
Barcelona'ya giderek iğne tedavisi de olan Duran’ın ağrılarının azaldığını söylediği belirtildi. Kulüp yetkilileri, golcü oyuncunun sakatlığıyla ilgili, "Kendisi ne zaman oynamak isterse sahaya çıkar" ifadelerini kullanıyor.
Gelecek ay da benzer şikayetleri gündeme getirirse, Fenerbahçe'den yıllık 15 milyon euro alan John Duran ile yollar ayrılabilir.