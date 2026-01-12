Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta mücadelesinde Nesine 2. Lig temsilcisi Fethiyespor'a konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı.

Türkiye Kupası A Grubu ikinci haftasında yarın deplasmanda Nesine 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

GALATASARAY'DA 8 EKSİK

Sarı kırmızılıların kamp kadrosunda Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lucas Torreira ve İlkay Gündoğan kafilede yer almadı. Sakatlığı bulunan Singo ve Afrika Kupası'nda bulunan Osimhen ve Jakobs da yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina

