Anadolu Ajansı
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 4 isim için tutuklama talebi
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ile Ceren Alper geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.
Gündem 1 saat önce
İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin 4'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
- Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca başlatıldı.
- Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
- Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.
- Savcılık Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper hakkında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
- Nilüfer Batur T. ve Selen G. hakkında ise adli kontrol talep edildi.
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Toplam 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.
Savcılık Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ile Ceren Alper'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Şüpheliler Nilüfer Batur T. ve Selen G. hakkında ise adli kontrol talep edildi.
