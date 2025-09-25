Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe itirafı: Hayatımda ilk defa zorlandım!

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe itirafı: Hayatımda ilk defa zorlandım!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı&#039;dan Fenerbahçe itirafı: Hayatımda ilk defa zorlandım!
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Survivor, Futbol, Premier Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı ve Championship'te mücadele eden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor'daki yoğunluğuna rağmen sarı-lacivertli kulüpte görev yaptığı bir yıllık dönem ve İngiliz ekibindeki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de 9 Haziran 2024 tarihinde Ali Koç başkanlığındaki yönetim kuruluna giren Acun Ilıcalı, 11 Haziran 2025'te asbaşkanlık görevini bırakmıştı. Aynı zamanda Championship ekibi Hull City'nin başkanı olan ve "Survivor" yarışmasının yapımcılığını üstlenen Ilıcalı, 2024-2025 sezonu için "Zamansal olarak beni çökertti" değerlendirmesini yaptı.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe itirafı: Hayatımda ilk defa zorlandım! - 1. Resim

"KARİYERİMİN EN ZOR YILIYDI"

'AB Talks' programına konuk olan Ilıcalı, "Geçtiğimiz sezon hayatımda ilk defa zorlandım. Geçen yaz Fenerbahçe'de asbaşkanlık görevine geldim. Dünyanın en büyük kulübü; futbolu, basketbolu, süper bir güç. Daha kolay dediğim hayat şuydu; Hull City'e maça gidiyordum, Dominik Cumhuriyeti'nde çekimlerim vardı. Dominik'e gidiyorum, çekim yapıyorum 5 gün, Hull'un diğer maçına gidiyorum. Maçtan sonra Türkiye'ye gidiyordum. Sonra tekrar Hull City, tekrar Dominik. Bu benim meğer yoğun zamanım değilmiş, onu anladım. Bunun üzerine bir de Fenerbahçe gelince... Fenerbahçe'nin her maçına gitmeye başlamış, antrenmanlara gidip, futbolla ilgili tüm problemlerde, transferlerin çoğunda aktif görev aldım. Fenerbahçe, Hull City, Survivor... Büyük enerji verdim. Zamansal olarak beni çökertti. Kariyerimin en zor yılıydı" dedi.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe itirafı: Hayatımda ilk defa zorlandım! - 2. Resim

"ÇOK BÜYÜK BİR ŞEHİR UMUDUNU BANA BAĞLAMIŞ DURUMDA"

Hull City'i Premier Lig'e çıkarma hedefi olduğunu belirten 56 yaşındaki iş adamı, "Hull City'i önce Premier Lig'e taşımamız lazım. İlk hedefim takımı ilk 10'a sokmak ve hep orada olmak. Daha sonra ilk 6'ya girip, play-off oynatmak. Gece gündüz buna uğraşıyoruz. Günde 8-10 saat transfer, bütçe, yeni teknik direktörün oyuncularla uyumu... Premier Lig'e ulaşabiliriz. Ben her şeyi yapacağım. Çok büyük bir şehir umudunu bana bağlamış durumda. Bir Türk olarak o gururu yaşamak istiyorum. Yurt dışında takımını Premier Lig'e taşıyabilen bir Türk, takım da Türk takımı. Türkler'in sahiplenmesi de mutluluk verici" şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe itirafı: Hayatımda ilk defa zorlandım! - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası rezervlerinde 993 milyon dolarlık artışSumud Filosu'ndan Türkiye'ye çağrı var: Gözümüz yollarda, desteğinizi bekliyoruz!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
NBA'de "en iyi 100 oyuncu" açıklandı! Milli yıldız Alperen Şengün de listede - SporRekorları altüst eden milli yıldız da listedeAli Koç açıkladı: Fenerbahçe'ye verdiği paranın 360 milyon TL'sini geri mi aldı? - SporKoç açıkladı: Kulübe verdiği 360 milyon TL'yi geri mi aldı?MHK açıkladı: Galatasaray maçıyla birlikte yeniden uygulanacak - SporMHK açıkladı: Galatasaray maçıyla yeniden uygulanacakUEFA'dan Galatasaray'a müjde: Kasaya 23 milyon euro girdi! - SporGalatasaray'a büyük müjde: UEFA tek seferde servet ödediNihat Kahveci'den maç sonu Tedesco iddiası: Seni kimse kurtaramaz! - SporMaç sonu çok konuşulacak Tedesco iddiasıSadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi - SporSaran'dan sürpriz Volkan Demirel hamlesi
Sonraki Haber Yükleniyor...