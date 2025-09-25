Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe itirafı: Hayatımda ilk defa zorlandım!

Fenerbahçe'de 9 Haziran 2024 tarihinde Ali Koç başkanlığındaki yönetim kuruluna giren Acun Ilıcalı, 11 Haziran 2025'te asbaşkanlık görevini bırakmıştı. Aynı zamanda Championship ekibi Hull City'nin başkanı olan ve "Survivor" yarışmasının yapımcılığını üstlenen Ilıcalı, 2024-2025 sezonu için "Zamansal olarak beni çökertti" değerlendirmesini yaptı.

"KARİYERİMİN EN ZOR YILIYDI"

'AB Talks' programına konuk olan Ilıcalı, "Geçtiğimiz sezon hayatımda ilk defa zorlandım. Geçen yaz Fenerbahçe'de asbaşkanlık görevine geldim. Dünyanın en büyük kulübü; futbolu, basketbolu, süper bir güç. Daha kolay dediğim hayat şuydu; Hull City'e maça gidiyordum, Dominik Cumhuriyeti'nde çekimlerim vardı. Dominik'e gidiyorum, çekim yapıyorum 5 gün, Hull'un diğer maçına gidiyorum. Maçtan sonra Türkiye'ye gidiyordum. Sonra tekrar Hull City, tekrar Dominik. Bu benim meğer yoğun zamanım değilmiş, onu anladım. Bunun üzerine bir de Fenerbahçe gelince... Fenerbahçe'nin her maçına gitmeye başlamış, antrenmanlara gidip, futbolla ilgili tüm problemlerde, transferlerin çoğunda aktif görev aldım. Fenerbahçe, Hull City, Survivor... Büyük enerji verdim. Zamansal olarak beni çökertti. Kariyerimin en zor yılıydı" dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR ŞEHİR UMUDUNU BANA BAĞLAMIŞ DURUMDA"

Hull City'i Premier Lig'e çıkarma hedefi olduğunu belirten 56 yaşındaki iş adamı, "Hull City'i önce Premier Lig'e taşımamız lazım. İlk hedefim takımı ilk 10'a sokmak ve hep orada olmak. Daha sonra ilk 6'ya girip, play-off oynatmak. Gece gündüz buna uğraşıyoruz. Günde 8-10 saat transfer, bütçe, yeni teknik direktörün oyuncularla uyumu... Premier Lig'e ulaşabiliriz. Ben her şeyi yapacağım. Çok büyük bir şehir umudunu bana bağlamış durumda. Bir Türk olarak o gururu yaşamak istiyorum. Yurt dışında takımını Premier Lig'e taşıyabilen bir Türk, takım da Türk takımı. Türkler'in sahiplenmesi de mutluluk verici" şeklinde konuştu.