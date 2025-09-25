Nihat Kahveci'den maç sonu Tedesco iddiası: Seni kimse kurtaramaz!

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ayrılarak, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne de kötü bir başlangıç yaptı. Nihat Kahveci, sarı-lacivertli ekibin Hırvatistan'da sergilediği performansı değerlendirdi.

"TEDESCO KUSURA BAKMASIN, GİTTİ"

Kontraspor YouTube kanalında konuşan eski futbolcu, "Tedesco kusura bakmasın bugün gitti. Maç önü 'Allah korusun 3-1, 4-1 biterse gider' dedim. Fred'i oyuna aldın, Fred'in yerinde 8 numarada Szymanski oynuyordu. Asensio'yu öne atsana, gol atmış Kasımpaşa maçında" dedi.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Tedesco ile ilgili çok konuşulacak sözler sarf eden Kahveci, "Hocam gittin. Hayırlı uğurlu olsun. Seni kimse kurtaramaz. Senin tazminatın ne kadar onu bilmiyorum. Mourinho'ya tazminat, sana tazminat. Sadettin Saran ve yeni yönetimin Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.