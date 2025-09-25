Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nihat Kahveci'den maç sonu Tedesco iddiası: Seni kimse kurtaramaz!

Nihat Kahveci'den maç sonu Tedesco iddiası: Seni kimse kurtaramaz!

- Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, kötü sonuç ve kötü futbol sonrası çarpıcı bir iddiada bulundu.

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ayrılarak, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne de kötü bir başlangıç yaptı. Nihat Kahveci, sarı-lacivertli ekibin Hırvatistan'da sergilediği performansı değerlendirdi. 

Nihat Kahveci'den maç sonu Domenico Tedesco iddiası: Seni kimse kurtaramaz! - 1. Resim

"TEDESCO KUSURA BAKMASIN, GİTTİ"

Kontraspor YouTube kanalında konuşan eski futbolcu, "Tedesco kusura bakmasın bugün gitti. Maç önü 'Allah korusun 3-1, 4-1 biterse gider' dedim. Fred'i oyuna aldın, Fred'in yerinde 8 numarada Szymanski oynuyordu. Asensio'yu öne atsana, gol atmış Kasımpaşa maçında" dedi.

Nihat Kahveci'den maç sonu Domenico Tedesco iddiası: Seni kimse kurtaramaz! - 2. Resim

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Tedesco ile ilgili çok konuşulacak sözler sarf eden Kahveci, "Hocam gittin. Hayırlı uğurlu olsun. Seni kimse kurtaramaz. Senin tazminatın ne kadar onu bilmiyorum. Mourinho'ya tazminat, sana tazminat. Sadettin Saran ve yeni yönetimin Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

