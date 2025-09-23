Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ali Koç'tan camiaya veda: "Fenerbahçe'nin emrinde olacağım"

Ali Koç’tan camiaya veda: "Fenerbahçe'nin emrinde olacağım"

- Güncelleme:
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da başkanlık yarışını Sadettin Saran kazandı. Mevcut başkan Ali Koç, 7 yıllık görevini tamamladıktan sonra kongre üyelerine duygusal bir veda mesajı gönderdi; birlik, aidiyet ve kenetlenme çağrısı yaptı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da mevcut başkan Ali Koç, Sadettin Saran'a kaybederek 7 yıllık görev süresi sona erdi. Koç, bugün kongre üyelerine veda mesajıyla duygularını aktardı.

"BUGÜN DE YİNE BİRLİK OLMA ZAMANIDIR"

Sarı-lacivertli kulübe ve camiaya hizmet ettiği için gurur duyduğunu ifade eden Ali Koç, "Bugün, sizlere bu satırları büyük bir gurur, derin bir hüzün ve sonsuz bir minnet duygusuyla yazıyorum. Geride bıraktığımız dönemde birlikte çok şey yaşadık. Sevinçlerimizi de, üzüntülerimizi de omuz omuza taşıdık. Fenerbahçe’ye olan aşkımız, yalnızca başarılarla, kupalarla değil; duruşumuzla, inancımızla ve birbirimize olan bağlılığımızla ölçülür. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki, Fenerbahçe’ye hizmet etmek yalnızca makamla olmaz. Üyelik onurunu taşıyan her bireyin sorumluluğu büyüktür. Bu büyük kulübün gerçek gücü, işte bu bilinçteki üyeleridir. Her zorlukta birlik olduk. Her düşüşte omuz verdik birbirimize. Bugün de yine birlik olma zamanıdır. Kırgınlıkların değil, aidiyetin; rekabetin değil, kenetlenmenin zamanıdır" dedi.

"HER ZAMAN VE HER ŞARTTA FENERBAHÇE'NİN EMRİNDE OLACAĞIM"

"Fenerbahçe bir sevda, bir miras, bir yaşam biçimidir" diyen Koç mesajını şu satırlarla bitirdi;

"Ben bu sevdaya hizmet etmiş olmaktan gurur duyuyorum. Ve bundan sonra da, bir nefer olarak, her zaman ve her şartta Fenerbahçe’nin emrinde olacağımı bilmenizi istiyorum. Birlikte yürüdüğümüz bu yolu asla unutmayacağım. Yolumuz açık, kalbimiz sarı lacivert kalsın. Sevgi ve selamlarımla"

