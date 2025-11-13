Mersin Uluslararası Limanı’ndan uğurlanan gemide 800 ton insani yardım malzemesi bulunuyor. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, “İyilik Gemilerimizle oraya Türk milletinin şefkatini, dayanışmasını, duasını gönderiyoruz” dedi.

İRFAN ÖZFATURA - Gazze’de sağlanan ateşkesin ardından hız kazanan insani yardım faaliyetleri, Türkiye’nin öncülüğünde devam ediyor. Türk Kızılay’ın Gazze’ye gönderilmek üzere hazırladığı, içerisinde yaklaşık 800 ton insani yardım malzemesi bulunan 18. “İyilik Gemisi”, Mersin Uluslararası Limanı’ndan törenle uğurlandı. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Gazze’nin iki yılda açık hava hapishanesine döndüğünü belirterek, şöyle devam etti: İçeriye tek bir yardımın giremediği dönemler yaşadık. Hastaneler bombalandı. İnsanlar çocuklarının cenazelerine ulaşamadı ya da cenazesini aldı eliyle gömdü babalar. Bugün artık ateşkesin sağlandığı, umuyoruz ki kalıcı ateşkes ve kalıcı barış olsun, bir Gazze var önümüzde. Biz de İyilik Gemileri serimizi yeniden başlattık.

KIŞLIK MALZEMELER GÖNDERİLDİ

18. 'İyilik Gemisi' Gazze yolunda! Türk Kızılay hazırladı

Türk Kızılay’ın yolların kapandığı dönemde bile Gazze’de sıcak yemek dağıtımı yaptığı, hâlen her gün 35 bin kişiye yemek dağıtımına devam ettikleri bilgisini paylaşan Yılmaz, “Bugün 18. İyilik Gemimizde artık kışın başladığı Gazze için biraz kışlık malzeme gönderelim istedik. 7 bin 500 battaniyemiz, yemeye hazır gıda malzemelerimiz var. Bunlar açıldığı zaman direkt tüketilebilecek malzemeler çünkü artık içeride çok fazla yetim, öksüz var. Annesini babasını kaybetmiş ya da tek başına yaşayan yaşlılar, engelliler var. Onlar için artık sıcak yemek üretmek ya da hazır gıda göndermek bizler için zorunluluk. Bir taraftan da bunca zorluğa rağmen çadırda da yaşasa tenceresini şurada taşın üzerinde de olsa kaynatabilen aileler var. Onlar için de 50 bin gıda kolisi var. Bu gıda kolilerinin içinde beş kişilik bir ailenin bir aylık mutfak giderini ya da malzemesini karşılayacak kuru gıda bulunuyor” dedi.

18. 'İyilik Gemisi' Gazze yolunda! Türk Kızılay hazırladı

BİR MİLYON KURBAN KONSERVESİ

Gazze’ye 17. İyilik Gemisi ile beraber 510 bin kurban konservesi gönderildiğini, bugüne kadar gidenlerle beraber bir milyon kurban konservesinin Kızılay bağışçıları eliyle Gazzelilere ulaştırıldığı kaydeden Yılmaz, “İyilik Gemilerimizle Türk milletinin şefkatini, dayanışmasını, ümidini ve duasını oraya göndermeye devam ediyor olacağız. Bugünleri unutmayalım, unutturmayalım ve Gazze ayağa kalkana kadar da yanında olmaya devam edelim” diye konuştu.

Geminin yaklaşık üç günlük yolculuğun ardından Mısır’ın el-Ariş Limanı’na ulaşması bekleniyor. Yardımlar burada gemiden indirilip Gazze’ye ulaştırılacak.

SEZER DOĞRU

Haberle İlgili Daha Fazlası