Anne ve babanın evde bıraktığı 1 yaşındaki Poyraz ile ağabeyi Ayaz (7), sobadan çıkan yangında hayatlarını kaybetmişti. Mezarlığa tek tabut içinde getirilen iki kardeş, gözyaşı ve dualar eşliğinde aynı kabre defnedildi.

Mersin’in Silifke ilçesinde müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden iki kardeş, aynı tabutta getirilip gözyaşları arasında aynı kabirde toprağa verildi.

Yangın, önceki gün ilçeye bağlı Mukaddem Mahallesi 220 Sokak No 20’de bulunan müstakil 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, baba Halil Türker işe gittikten sonra anne Ayşenur Türker de çocukları Poyraz Efe Türker (1) ve Ayaz Emre Arlı’yı (7) evde bırakıp 300 metre uzaktaki markete gitti. Bu sırada sobadan yangın çıktı.

TEK TABUTTA GETİRİLDİLER

Market dönüşü yangını fark eden annenin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında içeride bulunan 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Dün cenaze aracıyla tek tabutta getirilen kardeşler için cenaze namazı kılındı.

Daha sonra Poyraz ve Ayaz kardeşler gözyaşları içerisinde aynı kabirde toprağa verildi.

