Ahşap bina yangında küle döndü! Yaşlı kadın, torunuyla birlikte can verdi

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de 2 katlı ahşap binada çıkan yangın evi küle çevirdi. Feci olayda 66 yaşındaki kadın ve 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Böğrüeğri Mahallesi’nde alınan bilgiye göre, ahşap tek katlı evde gece 02.00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

TORUNUYLA BİRLİKTE CAN VERDİ

Yapılan ihbarla olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye müdahalesi ile söndürülürken, evde yapılan incelemede 66 yaşındaki Ümmügülsüm ile torunu 19 yaşındaki Hamdican Doğan’ın cansız bedenleri bulundu.

Nene ve torununun cenazeleri Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

