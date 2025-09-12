Yüzlerce büyüyü imha ettiler! Mezarlıklarda buldukları ustayı isyan ettirdi

Diyarbakır'da uzun yıllardır daha çok kırsal kesimlerde mezarlık yapan Barış Karabulut, hemen her kazımda gördüğü manzara karşısında ilk günkü gibi donup kalıyor.

Kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaşan Karabulut, bunları kırıp yakarak imha ediyor.

"KOYUN KAFASI OLDUĞU ZAMAN PARÇALIYORUZ"

15 yılda 100'e yakın büyü ile karşılaşan Karabulut, bu işi yapan diğer arkadaşlarının da benzer durumla karşılaştığını şöyle anlattı:

''Köylerde ve farklı bölgelerdeki mezar taşlarını yapıyoruz. Büyüleri biz mezar yaparken buluyoruz. Mezarı açarken, düzeltirken, kalıbı bağlarken, önümüze bir veya iki kürek vurduktan sonra çıkıyor zaten.

Büyüleri gördükten sonra imha ediyoruz. Kağıt ise yakıyoruz, tahta olsa kırıp yakıyoruz. Koyun kafası olduğu zaman parçalıyoruz.

Genellikle bunlara eski mezarlıklarda denk geliyoruz. 80'li, 90'lı 2000'li yıllarda ölenlerin mezarlarında görüyoruz genellikle. Bir de ilçelere gidip mezar yaptığımız zaman görüyoruz. Bulduklarımızı yakıp imha ediyoruz.

"70-80 TANE BÜYÜ BULDUM"

"Büyülerin neden mezara koyulduğu ile ilgili yaptığımız araştırmada, büyünün etkisinin sonsuza kadar devam etmesi nedeni ile olduğunu öğrendik. Ölüye değil diriye yapılıyor, mezara koymalarının sebebi sadece ölüme kadar devam etsin diye.

Çoğunlukla kağıt var, kaşık yapan da oluyor. Bundan bir ay önce atletlerin üzerinden kesip yazmışlar ve kutuya koymuşlar. 15 yıldır bu işteyim 70-80 tane büyü buldum. Benim dışımda diğer mezarcı arkadaşlarım da buluyor. Onlar da bizim gibi yakıp imha ediyorlar."

BÜYÜNÜN İSLAMİYETTEKİ HÜKMÜ

Büyü yapmak, yaptırmak, yapılmasına aracı olmak, gayba dair haberler verdiğini iddia etmek, fal ve her türlü benzeri hurafe İslam dininde şiddetle men ediliyor. Bu konuda meşhur olan hadis-i şeriflerden bir kaçı ve fıkıh kitaplarındaki açıklaması şöyle:

Falcının, büyücünün söylediklerine inanan, Kur'an-ı kerime inanmamış olur. [Taberani] Fal baktıran, falcıya inanmasa bile, kırk gün namazı kabul olmaz. [Müslim] Cincilere ve büyücülerin, söylediklerine, yaptıklarına inanmak, bazen doğru çıksa bile, Allah’tan başkasının her şeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmak olup, küfürdür. Büyü öğrenmek de, öğretmek de haramdır. Müslümanları zarardan korumak için öğrenmek de haramdır. Hayırlı iş yapmak için de haram işlemek, büyü çözmek için büyü yapmak da caiz değildir. Büyü yaparken, küfre sebep olan bir şey yapmak küfürdür. Böyle olmazsa, büyük günahtır. Hadis-i şerifte (Büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden değildir) buyuruldu. (Bezzar)

Karabulut bulduğu bazı büyü ritüellerinin fotoğraflarını paylaştı: