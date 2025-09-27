Milli maçta sakatlanmıştı! Fenerbahçeli oyuncu ameliyat oldu

Fenerbahçe Beko'nun Angolalı pivotu Jilson Bango ameliyat oldu. Bango, Yeşil Burun Adaları ile oynadıkları FIBA Afrika Şampiyonası (AfroBasket 2025) çeyrek final maçında sakatlanmıştı.

"BAŞARILI BİR DİZ AMELİYATI GEÇİRDİ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Jilson Bango, Medicana Ataşehir Hastanesi’nde başarılı bir diz ameliyatı geçirdi. Jilson Bango’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

6 AY YOK

Sakatlığı sonrası İstanbul'da yapılan tetkiklerde Bango'nun ön çapraz bağlarının yırtıldığı tespit edilmişti. Bango'nun 6 ay forma giyemeyeceği belirtildi.