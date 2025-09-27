Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli maçta sakatlanmıştı! Fenerbahçeli oyuncu ameliyat oldu

Milli maçta sakatlanmıştı! Fenerbahçeli oyuncu ameliyat oldu

Sarı-lacivertli kulüp, milli maçta dizinden sakatlık geçiren 26 yaşındaki Angolalı basketbolcu Jilson Bango'nun operasyon geçirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe Beko'nun Angolalı pivotu Jilson Bango ameliyat oldu. Bango, Yeşil Burun Adaları ile oynadıkları FIBA Afrika Şampiyonası (AfroBasket 2025) çeyrek final maçında sakatlanmıştı.

"BAŞARILI BİR DİZ AMELİYATI GEÇİRDİ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Jilson Bango, Medicana Ataşehir Hastanesi’nde başarılı bir diz ameliyatı geçirdi. Jilson Bango’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

6 AY YOK

Sakatlığı sonrası İstanbul'da yapılan tetkiklerde Bango'nun ön çapraz bağlarının yırtıldığı tespit edilmişti. Bango'nun 6 ay forma giyemeyeceği belirtildi.

 

