Lille'e kötü haber: Teknik direktöründen Berke Özer açıklaması

Ligue 1'de 28 Eylül Pazar günü saat 18.15'te başlayacak Lille - Lyon karşılaşması öncesi ev sahibi ekibe Berke Özer'den kötü haber geldi.

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Eyüpspor'dan transfer edilen 25 yaşındaki milli file bekçisinin sakatlığı nedeniyle Lyon maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

"KÖTÜLEŞME RİSKİ VAR"

Genesio, "Berke Özer'in küçük bir sakatlığı var. Lyon'a karşı oynarsa durumun kötüleşme riski var. Bu yüzden onu dinlendirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.