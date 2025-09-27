Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Lille'e kötü haber: Teknik direktöründen Berke Özer açıklaması

Lille&#039;e kötü haber: Teknik direktöründen Berke Özer açıklaması
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'dan geçtiğimiz ay Fransa temsilcisi Lille'e transfer olan Berke Özer konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Milli kaleci, Lyon ile oynayacakları karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

Ligue 1'de 28 Eylül Pazar günü saat 18.15'te başlayacak Lille - Lyon karşılaşması öncesi ev sahibi ekibe Berke Özer'den kötü haber geldi.

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Eyüpspor'dan transfer edilen 25 yaşındaki milli file bekçisinin sakatlığı nedeniyle Lyon maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Lille'e kötü haber: Teknik direktöründen Berke Özer açıklaması - 1. Resim

"KÖTÜLEŞME RİSKİ VAR"

Genesio, "Berke Özer'in küçük bir sakatlığı var. Lyon'a karşı oynarsa durumun kötüleşme riski var. Bu yüzden onu dinlendirme kararı aldık" ifadelerini kullandı.

