Galatasaray'ın zorlu fikstürü: İşte Süper Lig ve Avrupa'da kritik 7 maç...

Süper Lig'in 7'nci haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip, sıradaki 7 resmi maçında hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkacak.

İLK RAKİP LIVERPOOL

Galatasaray, ilk olarak 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile karşılaşacak. Ligin 8'inci haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 4 Ekim'de ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, 9'uncu haftada RAMS Başakşehir ile 18 Ekim'de müsabakaya çıkacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında da Norveç 1'inci Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bodo/Glimt ile 22 Ekim'de karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 10'uncu haftasında formda takımlardan Göztepe ile 26 Ekim'de maç yapacak. Sarı-kırmızılı takım, İzmir temsilcisiyle yapacağı maçın ardından 11'inci haftada Trabzonspor ile 1 Kasım'da karşılaşacak.

Söz konusu zorlu dönem, Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) en çok şampiyonluk yaşayan (36 kez) Ajax ile 5 Kasım'da oynanacak maçla sona erecek.

İÇ SAHA AVANTAJI

Galatasaray, söz konusu 7 maçın 5'ini RAMS Park'ta oynayacak. Bu süreçte Liverpool, Beşiktaş, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor ile iç sahada karşılaşacak Galatasaray, sadece RAMS Başakşehir ve Ajax'a konuk olacak.

Ayrıca sarı-kırmızılılar, iki Avrupa maçının ardından lig mücadelelerini iç sahada oynayacak.

5 KASIM'A KADAR TÜM MAÇLAR İSTANBUL'DA

Galatasaray, 30 Eylül Salı günü oynanacak Liverpool maçıyla başlayacak süreçte 36 gün boyunca İstanbul'dan çıkmayacak. Sıradaki 6 resmi maçının 5'ini sahasında yapacak Galatasaray, bu dönemde deplasmandaki tek karşılaşmasını İstanbul temsilcisi RAMS Başakşehir'e karşı oynayacak. Sarı-kırmızılılar, böylece 5 Kasım'daki Ajax maçına kadar İstanbul dışına çıkmayacak.

MİLLİ MAÇ ARASINDA SAKATLIK ENDİŞESİ

Sarı-kırmızılılar, 5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlardan sonra başlayacak arada birçok futbolcusunu milli takıma gönderecek. Galatasaray'ın 10'dan fazla futbolcuyu, milli takımlara yollaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik ekibi, yoğun maç trafiğinin olduğu bu dönemin sakatlık olmadan sona ermesini arzu ediyor.