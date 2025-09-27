Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'ın zorlu fikstürü: İşte Süper Lig ve Avrupa'da kritik 7 maç...

Kaynak: Anadolu Ajansı
Galatasaray&#039;ın zorlu fikstürü: İşte Süper Lig ve Avrupa&#039;da kritik 7 maç...
Spor Haberleri

Sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde 7 önemli karşılaşmaya çıkacak. Galatasaray, 30 Eylül Salı günü yapacağı Liverpool karşılaşmasıyla başlayacak süreçte 36 gün boyunca tüm maçlarını İstanbul'da oynayacak.

Süper Lig'in 7'nci haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip, sıradaki 7 resmi maçında hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkacak.

Galatasaray'ın zorlu fikstürü: İşte Süper Lig ve Avrupa'da kritik 7 maç... - 1. Resim

İLK RAKİP LIVERPOOL

Galatasaray, ilk olarak 30 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile karşılaşacak. Ligin 8'inci haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 4 Ekim'de ağırlayacak sarı-kırmızılı ekip, 9'uncu haftada RAMS Başakşehir ile 18 Ekim'de müsabakaya çıkacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında da Norveç 1'inci Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bodo/Glimt ile 22 Ekim'de karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 10'uncu haftasında formda takımlardan Göztepe ile 26 Ekim'de maç yapacak. Sarı-kırmızılı takım, İzmir temsilcisiyle yapacağı maçın ardından 11'inci haftada Trabzonspor ile 1 Kasım'da karşılaşacak.

Söz konusu zorlu dönem, Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) en çok şampiyonluk yaşayan (36 kez) Ajax ile 5 Kasım'da oynanacak maçla sona erecek.

İÇ SAHA AVANTAJI

Galatasaray, söz konusu 7 maçın 5'ini RAMS Park'ta oynayacak. Bu süreçte Liverpool, Beşiktaş, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor ile iç sahada karşılaşacak Galatasaray, sadece RAMS Başakşehir ve Ajax'a konuk olacak.

Ayrıca sarı-kırmızılılar, iki Avrupa maçının ardından lig mücadelelerini iç sahada oynayacak.

Galatasaray'ın zorlu fikstürü: İşte Süper Lig ve Avrupa'da kritik 7 maç... - 2. Resim

5 KASIM'A KADAR TÜM MAÇLAR İSTANBUL'DA

Galatasaray, 30 Eylül Salı günü oynanacak Liverpool maçıyla başlayacak süreçte 36 gün boyunca İstanbul'dan çıkmayacak. Sıradaki 6 resmi maçının 5'ini sahasında yapacak Galatasaray, bu dönemde deplasmandaki tek karşılaşmasını İstanbul temsilcisi RAMS Başakşehir'e karşı oynayacak. Sarı-kırmızılılar, böylece 5 Kasım'daki Ajax maçına kadar İstanbul dışına çıkmayacak.

Galatasaray'ın zorlu fikstürü: İşte Süper Lig ve Avrupa'da kritik 7 maç... - 3. Resim

MİLLİ MAÇ ARASINDA SAKATLIK ENDİŞESİ

Sarı-kırmızılılar, 5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlardan sonra başlayacak arada birçok futbolcusunu milli takıma gönderecek. Galatasaray'ın 10'dan fazla futbolcuyu, milli takımlara yollaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımın teknik ekibi, yoğun maç trafiğinin olduğu bu dönemin sakatlık olmadan sona ermesini arzu ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

