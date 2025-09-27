Nihat Kahveci'nin maç sonu Galatasaray uyarısı: Böyle devam ederse şok olacaklar!

Süper Lig'de 7'nci haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Eski futbolcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takımın sergilediği futbolu değerlendirdi.

"UĞURCAN ŞAMPİYONLUK MODUNU AÇTI"

Karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci, "Alanyaspor'u, teknik heyetini, futbolcularını tebrik ediyorum. Tek eksik top ağlarla buluşmadı çünkü bugün Uğurcan, Muslera misali şampiyonluk modunu açtı" dedi.

"BÖYLE BİR ÇALIM GÖRMEDİM"

Wilfried Singo'nun Mauro Icardi'ye yaptığı asiste övgüler yağdıran eski futbolcu, "Böyle bir çalım şekli görmedim! Topu adamın üstünden atıp, bir daha kafayla vurup dipleyip... Asist mi güzel, gol vuruşu mu?" ifadelerini kullandı.

"BİR GÜN BİRİ ÖYLE BİR CEZALANDIRACAK Kİ..."

Galatasaray'ın oyununu eleştiren Kahveci, "Allah korusun, bu oyunu sakın Liverpool'a karşı oynamayın. Çok enteresan. Buradan şimdiden söylüyorum, Şampiyonlar Ligi için konuşmuyorum orada cezalandırıyorlar. 12 dakikada 3 gol atıyor sana. Galatasaray böyle oynamaya devam ederse, Süper Lig'de bir gün biri öyle bir cezalandıracak ki şok olacaklar. Galatasaray, maçı sıfır köşe vuruşuyla tamamladı. 90 dakika korner yok! Ben size bırakıyorum Galatasaraylı taraftarlar, böylesini izlediniz mi?" sözlerini sarf etti.