Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Nihat Kahveci'nin maç sonu Galatasaray uyarısı: Böyle devam ederse şok olacaklar!

Nihat Kahveci'nin maç sonu Galatasaray uyarısı: Böyle devam ederse şok olacaklar!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nihat Kahveci&#039;nin maç sonu Galatasaray uyarısı: Böyle devam ederse şok olacaklar!
Futbol, Galatasaray, Alanyaspor, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, konuk olduğu Alanyaspor'u 1-0 yenerek, Süper Lig'de 7'de 7 yaptı. Yorumculuk yapan Nihat Kahveci, yoluna namağlup devam etmesine karşın sarı-kırmızılı ekibin oyun olarak rakibine üstünlük kuramadığını vurguladı.

Süper Lig'de 7'nci haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Eski futbolcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takımın sergilediği futbolu değerlendirdi.

Nihat Kahveci'nin maç sonu Galatasaray uyarısı: Böyle devam ederse şok olacaklar! - 1. Resim

"UĞURCAN ŞAMPİYONLUK MODUNU AÇTI"

Karşılaşmanın ardından Kontraspor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci, "Alanyaspor'u, teknik heyetini, futbolcularını tebrik ediyorum. Tek eksik top ağlarla buluşmadı çünkü bugün Uğurcan, Muslera misali şampiyonluk modunu açtı" dedi.

Nihat Kahveci'nin maç sonu Galatasaray uyarısı: Böyle devam ederse şok olacaklar! - 2. Resim

"BÖYLE BİR ÇALIM GÖRMEDİM"

Wilfried Singo'nun Mauro Icardi'ye yaptığı asiste övgüler yağdıran eski futbolcu, "Böyle bir çalım şekli görmedim! Topu adamın üstünden atıp, bir daha kafayla vurup dipleyip... Asist mi güzel, gol vuruşu mu?" ifadelerini kullandı.

Nihat Kahveci'nin maç sonu Galatasaray uyarısı: Böyle devam ederse şok olacaklar! - 3. Resim

"BİR GÜN BİRİ ÖYLE BİR CEZALANDIRACAK Kİ..."

Galatasaray'ın oyununu eleştiren Kahveci, "Allah korusun, bu oyunu sakın Liverpool'a karşı oynamayın. Çok enteresan. Buradan şimdiden söylüyorum, Şampiyonlar Ligi için konuşmuyorum orada cezalandırıyorlar. 12 dakikada 3 gol atıyor sana. Galatasaray böyle oynamaya devam ederse, Süper Lig'de bir gün biri öyle bir cezalandıracak ki şok olacaklar. Galatasaray, maçı sıfır köşe vuruşuyla tamamladı. 90 dakika korner yok! Ben size bırakıyorum Galatasaraylı taraftarlar, böylesini izlediniz mi?" sözlerini sarf etti.

Nihat Kahveci'nin maç sonu Galatasaray uyarısı: Böyle devam ederse şok olacaklar! - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ahşap bina yangında küle döndü! Yaşlı kadın, torunuyla birlikte can verdiGüllü'nün ölümü hakkında yeni iddia! Hastane fotoğraflarını paylaşıp açıkladılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uğurcan Çakır'dan "Liverpool" sorusuna cevap: Onlar için de çok zor! - SporUğurcan'dan maç sonu Liverpool mesajı: Onlar için de çok zorTürk futbolunu bekleyen tehlike! UEFA ülke puanında son durum  - SporTürk futbolunda büyük tehlike! UEFA ülke puanında son durumFenerbahçe'de Jhon Duran krizi çıktı! Devre arası bekleniyor - SporBüyük umutlarla alınmıştı! Jhon Duran krizi çıktıSpor yazarları, Galatasaray'ı değerlendirdi: Salah, Ekitike, Isak affetmez! - Spor"Salah, Ekitike, Isak affetmez"Bu ayrılık kaçınılmaz: Tedesco ve Devin Özek gidiyor! - SporYeni teknik direktör belli olduSingo ve Uğurcan! - SporSingo ve Uğurcan!
Sonraki Haber Yükleniyor...