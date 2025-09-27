Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Spor yazarları, Galatasaray'ı değerlendirdi: Salah, Ekitike, Isak affetmez!

Spor yazarları, Galatasaray'ı değerlendirdi: Salah, Ekitike, Isak affetmez!

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 7'nci haftasında Alanya deplasmanına çıkan Galatasaray, 3 puanı tek golle aldı. Galibiyet serisine devam eden sarı-kırmızılılarda gözler, Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül Salı akşamı oynanacak Liverpool maçına çevrildi. Peki spor yazarları, Galatasaray için ne dedi? İşte cevabı...

Galatasaray, Wilfried Singo'nun alkış alşan asisti ve Mauro Icardi'nin şık golüyle Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ligde 7'de 7 yapan lider, 30 Eylül'de İngiliz devi Liverpool ile oynayacağı kritik mücadele öncesi kayıp yaşamadı. Spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın futbolunu değerlendirdi. 

Spor yazarları, Galatasaray'ı değerlendirdi: Salah, Ekitike, Isak affetmez! - 1. Resim

"SANE'Yİ NE ZAMAN İZLEYECEĞİZ?"

"Bayern'deki Leroy Sane'yi ne zaman izleyeceğiz merak ediyorum. Alman yıldız, sahada çok koşuyor görünüyor ama sorumluluk almıyor, ikili mücadelelere girmiyor, buluştuğu topları da hücuma hızla taşımak yerine en yakınındaki arkadaşına vermeyi tercih ediyor. Sane'nin performansına baktığımızda o bölgede oynamayı öncelikle Yunus Akgün hak ediyor. " (Levent Tüzemen / Sabah)

Spor yazarları, Galatasaray'ı değerlendirdi: Salah, Ekitike, Isak affetmez! - 2. Resim

"ÜÇLÜ SAVUNMA SON DERECE RİSKLİ"

"Buruk'un 4 resmi maçta 4 değişik savunma göbeğiyle oynamasına anlam veremiyorum. Eğer Galatasaray, Liverpool maçına da üçlü savunmayla çıkacaksa bunu son derece riskli buluyorum. Büyük teknik adamlar büyük maçlarda büyük kararlar vermez, tam aksine onu sıradan bir günmüş gibi ele alır ve en iyi bildiği modelle çıkar sahaya." (Uğur Meleke / Hürriyet)

Spor yazarları, Galatasaray'ı değerlendirdi: Salah, Ekitike, Isak affetmez! - 3. Resim

"SON BÖLÜM KORKU FİLMİ GİBİ"

"Oyunun son bölümü Galatasaray için adeta bir korku filmi gibi geçti. Evet, rakibe çok pozisyon verdi ama kazanmasını bildi Galatasaray. Pereira'yı da tebrik etmek lazım. Taş gibi bir Alanyaspor takımı kurmuş. Son şampiyon, ligde 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürdü! Sıra geldi Liverpool'a! Neden olmasın!" (Zeki Uzundurukan / Fotomaç)

Spor yazarları, Galatasaray'ı değerlendirdi: Salah, Ekitike, Isak affetmez! - 4. Resim

"GALATASARAY'IN ÜSTÜNDE BU ELBİSE DURMAZ"

"Bu maç Liverpool maçı provası ise üretemeyen, ön bölge ve rakibe 4 net pozisyon veren kötü savunma ile Galatasaray'ın üstünde bu elbise iyi durmaz. Alanya'nın yakaladığı pozisyonları Salah, Ekitike, Isak yakalarsa affetmezler." (Mustafa Çulcu / Sabah)

Spor yazarları, Galatasaray'ı değerlendirdi: Salah, Ekitike, Isak affetmez! - 5. Resim

"ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GİDER"

"Çok güzel bir bahane var, '3 gün sonra Liverpool ile oynayacağız' diye. Ama Galatasaray uzun zamandır iyi futbol oynamıyor. Bakmayın puan farkına, bu işlerde bir çözülme olursa duman olursunuz. Futbol böyle bir oyun. Çorap söküğü gibi gider işler." (Erman Toroğlu / Sözcü)

Spor yazarları, Galatasaray'ı değerlendirdi: Salah, Ekitike, Isak affetmez! - 6. Resim

"ÇOK FAZLA TEKRAR GEREKİYOR"

"Açık bir futbol, karşılıklı olarak git-gelin ve boşlukların rahatlıkla bulunabileceği bölümler oldu. Bunda Alanyaspor'un kalitesi kadar Okan Hoca'nın büyük ihtimalle Liverpool'u düşünerek denediği 3'lü savunma sisteminin etkisi vardı. İstediğini çok alabildi mi? İşin o tarafı tartışılabilir. Bu tür oyunlar çok fazla tekrar istiyor." (Ali Gültiken / Sabah)

Spor yazarları, Galatasaray'ı değerlendirdi: Salah, Ekitike, Isak affetmez! - 7. Resim

"GALATASARAY'IN UĞURCAN'I VAR"

"Kaç haftadır sarı-kırmızılıların orta sahası iyi sinyaller vermiyor. Alanyaspor bilhassa 2. yarıda neredeyse tek kale oynadı. Uğurcan’ın kurtardığı 5 tane net pozisyon var. Bunun yanında Alanyaspor’un iki topu da direkten döndü. Böyle futbol, böyle bir mücadele görünce ‘Herhalde Galatasaray’ın içinde bir sorun var’ diyoruz." (Osman Şenher / Milliyet) 

Spor yazarları, Galatasaray'ı değerlendirdi: Salah, Ekitike, Isak affetmez! - 8. Resim

 

