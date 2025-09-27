Spor yazarları, Galatasaray'ı değerlendirdi: Salah, Ekitike, Isak affetmez!

Galatasaray, Wilfried Singo'nun alkış alşan asisti ve Mauro Icardi'nin şık golüyle Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Ligde 7'de 7 yapan lider, 30 Eylül'de İngiliz devi Liverpool ile oynayacağı kritik mücadele öncesi kayıp yaşamadı. Spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın futbolunu değerlendirdi.

"SANE'Yİ NE ZAMAN İZLEYECEĞİZ?"

"Bayern'deki Leroy Sane'yi ne zaman izleyeceğiz merak ediyorum. Alman yıldız, sahada çok koşuyor görünüyor ama sorumluluk almıyor, ikili mücadelelere girmiyor, buluştuğu topları da hücuma hızla taşımak yerine en yakınındaki arkadaşına vermeyi tercih ediyor. Sane'nin performansına baktığımızda o bölgede oynamayı öncelikle Yunus Akgün hak ediyor. " (Levent Tüzemen / Sabah)

"ÜÇLÜ SAVUNMA SON DERECE RİSKLİ"

"Buruk'un 4 resmi maçta 4 değişik savunma göbeğiyle oynamasına anlam veremiyorum. Eğer Galatasaray, Liverpool maçına da üçlü savunmayla çıkacaksa bunu son derece riskli buluyorum. Büyük teknik adamlar büyük maçlarda büyük kararlar vermez, tam aksine onu sıradan bir günmüş gibi ele alır ve en iyi bildiği modelle çıkar sahaya." (Uğur Meleke / Hürriyet)

"SON BÖLÜM KORKU FİLMİ GİBİ"

"Oyunun son bölümü Galatasaray için adeta bir korku filmi gibi geçti. Evet, rakibe çok pozisyon verdi ama kazanmasını bildi Galatasaray. Pereira'yı da tebrik etmek lazım. Taş gibi bir Alanyaspor takımı kurmuş. Son şampiyon, ligde 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürdü! Sıra geldi Liverpool'a! Neden olmasın!" (Zeki Uzundurukan / Fotomaç)

"GALATASARAY'IN ÜSTÜNDE BU ELBİSE DURMAZ"

"Bu maç Liverpool maçı provası ise üretemeyen, ön bölge ve rakibe 4 net pozisyon veren kötü savunma ile Galatasaray'ın üstünde bu elbise iyi durmaz. Alanya'nın yakaladığı pozisyonları Salah, Ekitike, Isak yakalarsa affetmezler." (Mustafa Çulcu / Sabah)

"ÇORAP SÖKÜĞÜ GİBİ GİDER"

"Çok güzel bir bahane var, '3 gün sonra Liverpool ile oynayacağız' diye. Ama Galatasaray uzun zamandır iyi futbol oynamıyor. Bakmayın puan farkına, bu işlerde bir çözülme olursa duman olursunuz. Futbol böyle bir oyun. Çorap söküğü gibi gider işler." (Erman Toroğlu / Sözcü)

"ÇOK FAZLA TEKRAR GEREKİYOR"

"Açık bir futbol, karşılıklı olarak git-gelin ve boşlukların rahatlıkla bulunabileceği bölümler oldu. Bunda Alanyaspor'un kalitesi kadar Okan Hoca'nın büyük ihtimalle Liverpool'u düşünerek denediği 3'lü savunma sisteminin etkisi vardı. İstediğini çok alabildi mi? İşin o tarafı tartışılabilir. Bu tür oyunlar çok fazla tekrar istiyor." (Ali Gültiken / Sabah)

"GALATASARAY'IN UĞURCAN'I VAR"

"Kaç haftadır sarı-kırmızılıların orta sahası iyi sinyaller vermiyor. Alanyaspor bilhassa 2. yarıda neredeyse tek kale oynadı. Uğurcan’ın kurtardığı 5 tane net pozisyon var. Bunun yanında Alanyaspor’un iki topu da direkten döndü. Böyle futbol, böyle bir mücadele görünce ‘Herhalde Galatasaray’ın içinde bir sorun var’ diyoruz." (Osman Şenher / Milliyet)