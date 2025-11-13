Fenerbahçe'de yıldız ismi zirveye taşıyan gizli detay! Avrupa'da manşet oldu

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe’nin geçen sezon kiralık olarak kadrosuna katıp bu sezon tapusuyla aldığı Milan Skriniar şimdiden kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Taraftarlara göre, sarı lacivertli formayı giymiş en iyi stoperlerden biri olan 30 yaşındaki Slovak, istikrarlı ve kusursuz performansıyla rakiplerin de saygısını kazanmış durumda. Kaptanlık bandını gururla taşıyan Skriniar, Fenerbahçe’ye geldiği günden beri oynanan 43 maçın 42’sinde forma giyerken, tüm karşılaşmalara ilk on birde çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. Hem Mourinho’nun hem Tedesco’nun vazgeçilmezi olan yıldız savunmacının bu sezonki maç trafiği ise sınırları zorlayacak cinsten.

HER YERDE KAPTAN

Milan Skriniar, 6 Ağustos’tan bu yana Fenerbahçe ve Slovak Millî Takımı ile 23 maça çıktı. Sadece 95 günlük bir süreçte 23 defa sahne alan Skriniar, tüm karşılaşmalarda tam zamanlı görev yaptı. Hem Fenerbahçe’de hem millî takımda kaptan olarak boy gösteren tecrübeli savunmacı, 2 bin 70 dakika sahada kalırken, sadece sarı kart cezası sebebiyle Karagümrük maçını kaçırdı. Ortalama 4 günde bir maça çıkan Skriniar’ın istikrarının sırrı tamamen futbola odaklı hayat tarzı. Özel hayatına son derece dikkat eden Slovak oyuncu, yeme ve uyku disiplininden taviz vermiyor. Fiziksel ve zihinsel olarak “taş” gibi duran Skriniar, takım arkadaşları için de mükemmel bir örnek teşkil ediyor.

SKRİNİAR’IN SIRLARI

∂ Günde en az 9 saat uyku.

∂ Maç ve idman sonrası soğuk banyo, buz terapisi, esneme, masaj

∂ Protein ağırlıklı beslenme. Düzenli sıvı tüketimi.

∂ Zihinsel rahatlamaya aktiviteleri

∂ Uzun vadeli düşünme yerine kısa ve ulaşılabilir hedeflere odaklanma.

∂ Maç olmayan günlerde hafif tempolu yürüyüş ya da yüzme.

MATADOR ŞOVUNA BAŞLADI

Süper Lig’de gaza basan Fenerbahçe’nin başarısındaki en önemli aktörlerden birisi Marco Asensio. Transferinden kısa bir süre sonra fiziksel eksiklerini gideren İspanyol yıldız, golleri ve asistleriyle sarı lacivertliler sırtladı. İlk on birin gediklisi olan Asensio, 3 gol, 1 asistle, son dört maçta da skor katkısı sağladı. İspanyol medyası da bu performansa kayıtsız kalmadı. AS Gazetesi, “Asensio, Fenerbahçe’de devrim yaptı” manşetiyle yıldız oyuncuyu onore etti.