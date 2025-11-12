Fenerbahçe kayıpsız ilerliyor: 8’de 8 oldu

⁠Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 4. hafta maçında Fenerbahçe Arsavev, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-0 mağlup etti.

İlgili Haber TFF, Süper Kupa finalinin tarihini ve yerini açıkladı

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın 67. dakikasında Zeynep Kerimoğlu'nun golüyle öne geçen Fenerbahçe Arsasev, 75. dakikada Ece Türkoğlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan müsabakayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da izledi.

FENERBAHÇE KAYIPSIZ İLERLİYOR

Bu sonucun ardından Fenerbahçe arsaVev, 8’de 8 yaparak 24 puanla yoluna kayıpsız devam etti. Hakkarigücü Spor ise ikinci yenilgisini aldı ve 16 puanda kaldı.