Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe kayıpsız ilerliyor: 8’de 8 oldu

Fenerbahçe kayıpsız ilerliyor: 8’de 8 oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe kayıpsız ilerliyor: 8’de 8 oldu
Fenerbahçe, Kadın Futbol, Süper Lig, Maç Sonucu, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Arsavev, ⁠Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 4. hafta maçında konuk olduğu Hakkarigücü'nü 2-0 mağlup etti ve 8’de 8 yaparak kayıpsız ilerledi.

⁠Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 4. hafta maçında Fenerbahçe Arsavev, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-0 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. Karşılaşmanın 67. dakikasında Zeynep Kerimoğlu'nun golüyle öne geçen Fenerbahçe Arsasev, 75. dakikada Ece Türkoğlu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan müsabakayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da izledi.

FENERBAHÇE KAYIPSIZ İLERLİYOR

Bu sonucun ardından Fenerbahçe arsaVev, 8’de 8 yaparak 24 puanla yoluna kayıpsız devam etti. Hakkarigücü Spor ise ikinci yenilgisini aldı ve 16 puanda kaldı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Adliye önünde silah sesleri! Can kaybı ve ağır yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alman kulübü, tazminata mahkum oldu: Filistin'i desteklediği için kovduğu futbolcuya servet ödeyecek - SporAlman kulübü, Filistin davasını kaybetti: Servet ödeyecekVitor Pereira'nın yerine Galli teknik adam geldi - SporVitor Pereira'nın yerine Galli teknik adam geldiTFF, Süper Kupa finalinin tarihini ve yerini açıkladı - SporTFF, Süper Kupa finalinin tarihini ve yerini açıkladıTFF'den bahis skandalına ilişkin yeni açıklama: 47 futbolcu detayı... - SporTFF'den bahis skandalına ilişkin açıklamaFenerbahçe, Barcelona'nın yıldızı için harekete geçti: İlk görüşme yapıldı - SporFenerbahçe, Barçalı yıldız için harekete geçtiBeşiktaş'ta Serdal Adalı'dan TFF'ye eleştiri: Yanlış yaptılar, mağdur ettiler - SporAdalı'dan TFF'ye eleştiri: Yanlış yaptılar, mağdur ettiler
Sonraki Haber Yükleniyor...