Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Ederson'dan Türkiye övgüsü ve Guardiola itirafı: Bana 'geri dön' dedi

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Ederson, Brezilya Milli Takımı kampında sarı lacivertli takıma transferi ve Türkiye'deki futbol ortamına dair açıklamalarda bulundu.

MANCHESTER CITY İTİRAFI

İngiliz ekibinden bir sezon daha erken ayrılmak istediği belirten Ederson, "Bundan önceki sezon ayrılmak istemiştim ama olmadı. Bu durum performansımı etkiledi. Beş kez sakatlandım ve en iyi seviyemde değildim. Her döngü sona erer, oyuncular gelir ve gider ama kulüp her zaman kalır. City formasıyla sekiz harika yıl geçirdim ve 18 şampiyonluk kazandım ancak değişime ihtiyacım vardı. Fenerbahçe'ye gelince de bunu benimsedim. Manchester City'den ayrılma kararım ailemle birlikte aldığım bir karardı. Kulüple konuştum ve bu değişikliğe ihtiyacım vardı. Mutlu değilseniz dev bir kulüpte olmanın bir anlamı yok." dedi.

"PEP İLE KONUŞTUM"

Guardiola ile arasında geçen konuşmayı anlatan Ederson, "Fenerbahçe'ye transfer olma kararı verdikten sonra Pep Guardiola ile konuştum. Bana, 'Geri dönüp düzgün bir şekilde veda etmen gerekiyor' dedi. Dün de bana kariyerim boyunca kaç galibiyet aldığımla ilgili bir mesaj gönderdi." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DE DE KAZANMAK İSTİYORUM"

Fenerbahçe'de kupalar kazanmak istediğini kaydeden Sambacı, "Hala aynı zihniyete sahibim, tıpkı City'de kondisyonerimle yaptığım gibi saha dışı çalışmalarımı sürdürüyorum. City ve Benfica'da sahip olduğum kazanma zihniyetine hala sahibim ve Fenerbahçe'de de kazanmak istiyorum." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE FUTBOLU YENİDEN SOLUYORUM"

Türkiye'deki atmosferi öven ve futbolu yeniden soluduğunu söyleyen Ederson, "Bazen hayatınızda veya kariyerinizde yeni zorluklarla karşılaşmak gerçekten iyidir. Bu değişimle birlikte futbolu yeniden soluyabiliyorum ve Türkiye'deki maçların atmosferini hissediyorum. Bu inanılmaz. Bu meydan okumadan çok mutluyum. Kulübüm uzun zamandır ligde şampiyonluk kazanamadı. Umarım o zaferi geri getirebilir ve kulübü zirveye taşıyabilirim." şeklinde konuştu.

BEŞ MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Sarı lacivertlilerde bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Ederson, kalesinde 9 gol görürken 5 maçı da gol yemeden tamamladı.