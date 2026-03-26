ABD ve İsrail’in 28 Şubat’tan bu yana İran’a yönelik düzenlediği ortak saldırılarda, başta İran dini lideri Ali Hamaney olmak üzere Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetmişti. Suikastların arttığı bu süreçte iki ülkeden sürpriz bir karar geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin 4-5 günlüğüne geçici olarak hedef listesinden çıkarıldığı öne sürüldü.

Savaşın 27’nci gününe girdiği Orta Doğu’da gerilim tırmanmaya devam ederken, İran’ın üst düzey yetkililerini suikast operasyonları düzenleyerek öldüren İsrail ve ABD hattından çok konuşulacak bir karar geldi.

İsrail-ABD'den çok konuşulacak karar: 2 isim 'ortak hedef listesinden' çıkarıldı

İKİ İSİM ORTAK 'HEDEF LİSTESİ'NDEN ÇIKARILDI

ABD basınından Wall Street Journal’ın üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde Washington-Tel Aviv hattında ortak bir “hedef listesi” bulunduğu iddia edildi. Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın belirlediği öne sürülen 5 günlük plan kapsamında İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bu listeden geçici olarak çıkarıldı. İsrail ve ABD’nin, İran’ın üst düzey isimlerine yönelik suikast operasyonlarını sürdürdüğü bir dönemde alınan bu karar, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Uzmanlara göre, lider kadrosu ağır darbe alan İran’da Galibaf ve Arakçi’nin hedef dışı bırakılması tesadüfi bir adım değil. Bu iki ismin muhatap alınması, muhtemel bir ateşkes sürecinin ya da yeni bir diplomatik müzakere zemininin hazırlanmak istendiğine işaret ediyor olabilir. Geçici olduğu belirtilen bu kararın, sahadaki askeri gelişmeler kadar diplomatik trafik açısından da belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.

