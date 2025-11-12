Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe'de! Bu kez bambaşka bir görevi var
Fenerbahçe Kulübü, geçmiş yıllarda sarı-lacivertli formayı giyen eski futbolcusu Tuncay Şanlı'nın "Fenerbahçe Futbol Akademisi"nde 'geliştirme direktörü' olduğunu duyurdu.
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Tuncay Şanlı, sarı-lacivertli kulübe bambaşka bir görevle döndü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Şanlı'nın "Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü" olarak Futbol Akademisi bünyesinde göreve başladığı duyuruldu.
SİSTEMİN KURULMASINDAN SORUMLU OLACAK
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Efsanemiz Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe’de
Kulübümüzün efsane isimlerinden Tuncay Şanlı, Futbol Akademimiz bünyesinde Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü olarak göreve başlamıştır.
Bu kapsamda Şanlı, altyapı ve üstyapı arasındaki yapısal koordinasyonun güçlendirilmesi, genç oyuncuların gelişim süreçlerinin performans, karakter ve profesyonellik ekseninde yeniden tanımlanması, ayrıca altyapıdan sürdürülebilir futbolcu değeri oluşturma sisteminin kurulması görevlerinden sorumlu olacak.
Tuncay Şanlı’nın katılımıyla, Futbol Akademimiz; kulübümüzün teknik ve sportif standartlarını yükselten, modern futbolun gerekliliklerine uygun, sürekli üretim odaklı bir sistemi hayata geçirmeyi amaçlamaktadır.
Tuncay Şanlı’ya yeni görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu oluşturmaya efsanelerimizle devam edeceğiz."