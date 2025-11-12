Tuncay Şanlı yeniden Fenerbahçe'de! Bu kez bambaşka bir görevi var

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Tuncay Şanlı, sarı-lacivertli kulübe bambaşka bir görevle döndü. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Şanlı'nın "Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü" olarak Futbol Akademisi bünyesinde göreve başladığı duyuruldu.

SİSTEMİN KURULMASINDAN SORUMLU OLACAK