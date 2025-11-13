“Bu hayatta sevgi var her şey var kızım... İnsanlar arasındaki bütün tartışmalar sevgisizlikten, sevmeyi başaramadıklarından çıkar...

Oysa sevgi öyle bir güzellik öyle bir ışık ki en karanlık yerleri bile gündüze çevirir. Sevgi yoksa en aydınlık yerler zifirî karanlıktır.

Sevginin açtığı yoldan gidilebilenler ancak mutlu olur... Sevginin ve mutluluğun maddi bir karşılığı yok ki satın alınabilsin. Kıymetini, bedelini ödeyebilecek olduğunu sananlar sadece bir hayalin peşindeler.

Mesela şu an hâlâ dünyada en az bulunan ve en pahalı olan mücevher elmastır. Özellikleri hiçbir maddeye benzemez. Harika bir kristal yapısı vardır ve de çok az bulunur. Her kim onu bir takı ya da süs için kullansa, yansıttığı ışığından, göz kamaştıran güzelliğinden benzerlerinden farklılığı hemen belli olur. İşte sevgi de mutluluk da böyle bir mücevherdir...

Herkes o elmasa sahip olmak ya da onu bir şekilde ele geçirmek ister.

Güzel ve kıymetli olan her şeye karşı insanoğlunun sahip olmayı istemek gibi bir zaafı vardır. İnsanlar da yaşayamadığı sahip olamadığı sevgiyi kıskanır ve bir şekilde kendisinde de aynısı olsun ister. Elmasın sahtesi olduğu gibi sevginin de mutluluğun da sahtesi çoktur. Çoğunlukla insanlar sahte olan sevgi ile mutlu olduğunu sanır. Oysa gerçek sevgi ile sahte olan arasındaki fark güneş ile kibrit alevi arasındaki fark kadar bile değildir...

Sevgiyi insanlardan korumak zordur. Nazar ederler, haset ederler. Elmas gibi onun da hırsızı çoktur... Bu miras gibi de değil ki anneden babadan evlatlara kalsın... Eğer bir kimsenin kalbinde böyle bir sevgi varsa sevdikleri için her şeyi yapmak için çabalar. Sevgi karşılıksızdır.

Karşılıklı olan menfaattir. Seven sevdiğine en kıymetli hediyeyi verir. Onun için size bu dünyada en kıymetli olanı verebilirim. Yani sadece gerçek olan sevgiyi. Daima sevgiyle yaşamanı Cenabı Hak'tan dilerim.”

Rumuz: “Madenci”

ŞİİR

Var mı?

Kusur mu ararsın, seven gönülde,

Kusuru olmayan, kul var mı gönül?

Bülbül olup aşk mı ararsın gülde?

Dikeni olmayan, gül var mı gönül?

Güzellik, görmeyi bilen gözdedir,

Yiğitlik, sonradan olmaz, özdedir.

Gönül yarası, bir küçük sözdedir,

Sürçülisan etmez, dil var mı gönül?

Mustafa Sinan'ım, gözyaşı döktüm,

Hâlime bakmayın, genç yaşta çöktüm.

Kader defterine, hep boyun büktüm,

O'ndan iyi yazan el var mı gönül?

Mustafa Sinan Ay-Isparta

TARİHTEN BİR YAPRAK

AZİZ ALİ EFENDİ: Şair ve yazar. Girit’te doğdu. 1798 (H. 1213)de Berlin’de öldü. Girit Defterdar-ı Tarihçisi Mehmed Efendinin oğludur. Tahsilini Girit’te yaptı. Babası zengin olduğu için pek çok mal miras kaldı. Bu serveti harcayıp tükettikten sonra İstanbul’a gitti. Hassa silahşorları arasına katıldı. Valide kethüdası olan hemşehrisi Yusuf Ağa'ya bağlandı ve onun yardımı ile Sakız Adası'na muhassıl tayin edildi. Bir müddet sonra da Belgrad’a gönderildi. Ardından mir-i miranlık payesi ile Berlin’e elçi tayin edildi. İki sene çalıştıktan sonra orada öldü. Berlin’deki Müslüman mezarlığına defnedildi. Şiirde binlerce beyti ezberlemesiyle ve bilhassa Muhayyelat adlı eseriyle tanınan Aziz Ali Efendi, Türkçe ve Farisî şiirler yazmıştır. Muhayyelat adlı eserinde çeşitli hikâyeleri kendine has bir üslupla kaleme almıştır.

Binbir Gece Hikâyeleri tarzında yazdığı sade bir dil ve yalın bir üslup kullanılan eser, Muhayyelat-ı Aziz Efendi adıyla İstanbul’da basılmıştır.

Yetenekli Kalemler'de önceki yazılar...