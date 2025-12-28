Cittaslow (sakin şehir) Gerze

En az 50 yıl önce yaşanmış olmasına rağmen asla unutamadığım bir soykırım yaşanmıştı, yurdumuzun kuzey bölgelerinde. Bir firma salyangoz topluyor, işleyip zengin Avrupa ülkelerine ihraç ediyordu. Yalnız hayvanın toplu kaynar suya atılması ile can çekişen hayvanların sesini anlatanlar bile ağlamaktan kurtulamıyordu. Salyangozun ne kadar yavaş olsa da yavaşlığın tembellik olmadığını anlatan Mimo isimli salyangoz hikâyesi meşhurdur...
Gerçekten de yavaşlık tembellik değil dikkatli ilerlemektir. Salyangoz acele etmez çünkü varacağı yeri bilir. Yavaş adımlar da hedefe ulaşır. Bir salyangozun görünümü farklı anlamlar taşıyabilir. Ancak genellikle iyi şans ve olumlu bir alamet olarak görülür. Yolumuzdan geçen bir salyangoz sabır ve azmin bizi başarıya götüreceğini gösterebilir. Bazı geleneklerde ise salyangoz görmek yaklaşan nimetleri veya zorlukların çözümünü simgeler. İlçemizin önceki simgesi “horoz” idi. Horozun zorba bir hayvan olduğu söylenegelir. Saldırgan sayılır. Bırakın çocukları büyük insanlara bile saldırabilir. Gerze’nin sembolü sayılan horoz ile birlikte Gerze 1999 yılında İtalya'da kurulmuş uluslararası belediyeler birliği olan "Cittaslow"un da üyesidir. Bu ne demektir? Citta, İtalyanca şehir demekmiş. Slow ise İngilizce, yavaş anlamındadır. "Cittaslow" ile sakin şehir denilmek istenmektedir. Gerze’de fark edilmeyenleri fark etmek zordur. Gerze yakın zamanda iki farklı yürüyüş parkuru kazanmıştır. Günün her saatinde halkın kullanımındadır. Öyle ki herkes gün doğmadan sokaklarda. Ülkemizde sağlık giderlerinin bütçeye yüklediği miktar malum. Sağlıklı bir hayat için hareket ve farkındalık herkes için kolay bir reçete... Tamam herkesin Gerze’ye gelip yerleşmesi elbette mümkün değil ama Gerze yerleşmeye uygun 25 ilçe arasında yer alıyor. Yavaş, dikkatli ve emin adımlarla güzelleşen bir şehir...
Mustafa Ali Mahdum-Gerze/Sinop
ŞİİR
Kandil gecelerinde
Rabbimizden hediye, rahmet iner bizlere
Mübarek zamanlarda, kandil gecelerinde
Kalplerimiz nurlanır, yaşlar dolar gözlere
Mübarek zamanlarda, kandil gecelerinde...
Bu mübarek geceler Rabbimizin ihsanı
Nurlar yağar göklerden, rahmet kaplar her yanı
Telâfisi yok bunun, değerlendir zamanı
Mübarek zamanlarda, kandil gecelerinde...
Okunsun, dağıtılsın; doğru din kitapları
Âlimlerin sözleri, hasta ruhun hapları
Gökten rahmet yağarken doldurunuz kapları
Mübârek zamanlarda, kandil gecelerinde...
Küskünlükler sonlanıp, kırgınlıklar bitmeli
Sıla-i rahim için büyüklere gitmeli
Ümmet-i Muhammed’e çokça dua etmeli
Mübârek zamanlarda, kandil gecelerinde...
Geceleri namaz kıl, gündüzleri tut oruç
Yalvar yüce Allah’a affa uğrar günâh, suç
İlim öğren, amel et, kanatlanıp Hakk'a uç
Mübârek zamanlarda, kandil gecelerinde...
Dostlarla bir arada eyle sohbet, hasbihal
Bu anları fırsat bil, oku, öğren ilmihâl
İhlâsla amel eyle, kaplar seni cezb-i hâl
Mübârek zamanlarda, kandil gecelerinde...
Kaza namazları kıl, dua, zikir, gözyaşı
Günahını düşünüp öne doğru eğ başı
Yalvar, yakar Mevlâ’ya, yak gönülde ateşi
Mübârek zamanlarda, kandil gecelerinde...
Şöyle sessiz ve sakin, bir köşeye var çekil
Kur’ân-ı kerim oku, zikir eyle, namaz kıl
Cenâb-ı Hakkı seven böyle yapar hâlis kul
Mübârek zamanlarda, kandil gecelerinde...
Dostlarını unutma, akrabanı ara, sor
Garipleri sevindir, hiç kimseyi görme hor
Böyle yaparsan eğer gönüllere düşer kor
Mübârek zamanlarda, kandil gecelerinde...
Meftun'um gâfil olma, zikir, dua, ibadet
Uygun gördüklerine sadaka ver, yardım et
Mevlâ’nın rızasını kazanmak olsun niyet
Mübârek zamanlarda, kandil gecelerinde...
Kadir Çetin