Alkollü taksi sürücüsü 5 metrelik dereye uçtu
Kartal'da sabah saatlerinde alkollü olduğu öğrenilen taksi şoförü Recep T., otomobilin kontrolünü kaybederek yaklaşık 5 metrelik dereye uçtu. Recep T. ile birlikte araçta bulunan müzisyen Kader K. ile diğer yaralılar ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Kartal'da otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan ve taksi sürücüsü Recep. T. ile müzisyen olduğu öğrenilen Kader K. ile diğer yaralılar, ekiplerin uzun uğraşları sonucu 5 metrelik dereden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan dereye uçan taksi, vinç ile çıkarılırken, müzisyen Kader K.’nin işten çıktıktan sonra evine döndüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.