Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, İçişleri Bakanlığı görevinde değişikliğe gidildi. Kamuoyunca ''İçişleri Bakanı değişti mi, Mustafa Çiftçi kimdir?'' merak edilirken Erzurum Valisi olarak görev yapan Mustafa Çiftçi'nin yeni İçişleri Bakanı olarak atandığı açıklandı. Kararname kapsamında Adalet Bakanlığı görevine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İçişleri Bakanlığı görevinde değişikliğe gidildi. Görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Ali Yerlikaya’dan boşalan İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı.

YENİ İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi 1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çumra’da, lise öğrenimini Konya’da tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

1996’da İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. 1998’de 8 ay İngiltere’de bulunan Çiftçi, 1999’da Milli Güvenlik Akademisinden mezun oldu.

Meslek hayatında Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Özel Kalem Müdürü ve Başkan Başmüşaviri olarak da görev alan Mustafa Çiftçi 2018’de Cumhurbaşkanlığı kararıyla Çorum Valisi olarak atandı. 4 yıl 9 ay görevini yürüttü.

9 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Erzurum Valiliği görevine getirilen Çiftçi Resmi Gazete’de yayımlanan 11 Şubat 2026 tarihli son karar ile İçişleri Bakanı oldu.

Akademik çalışmalarını da sürdüren Çiftçi, 2007’de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. 2011’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2012’de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Yönetimi alanında ikinci yüksek lisansını tamamladı.

Ankara Üniversitesi Adalet Bölümü ile İktisat Fakültesini bitiren Mustafa Çiftçi, halen Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğrenimine devam ediyor. İngilizce ve Arapça bilen Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır.

