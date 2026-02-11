120 milyon euroluk yıldız boşta kaldı: Samsunspor istedi, Türkiye'ye gelmedi
Premier Lig devleri Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Arsenal'de formaları giyen, şu ana kadar bonservisine 120 milyon euro ödenen Raheem Sterling, ara transfer döneminde kulüpsüz kaldı. Dünyaca ünlü 31 yaşındaki İngiliz futbolcu, devre arasında Samsunspor'dan gelen teklifi geri çevirmişti.
- Raheem Sterling'in profesyonel kariyerinde Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Arsenal formaları giydiği belirtiliyor.
- Sterling, 396 Premier Lig maçında 123 gol ve 75 asist kaydetti.
- Kariyerinde Liverpool altyapısından yetişen Sterling, Manchester City'ye 64 milyon euro ve Chelsea'ye 56 milyon euro bonservis bedelleriyle transfer oldu.
- 31 yaşındaki kanat oyuncusu, Chelsea'den Arsenal'e kiralandıktan sonra sezon başında tekrar Chelsea'ye döndü ancak devre arasında yollar ayrıldı.
- Samsunspor'un transfer teklifini futbolcunun Türkiye'ye gelmek istememesi nedeniyle reddettiği ifade ediliyor.
- Sterling'in güncel piyasa değerinin 5 milyon euro olduğu belirtiliyor.
2012 yılında başlayan profesyonel kariyerinde sırasıyla Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Arsenal adına top koşturan; 396 Premier Lig maçında 123 gol, 75 asistlik performans sergileyen Raheem Sterling, 2025-2026 sezonu kış transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamadı.
Şampiyonluk golü, rekor transfer: Şimdi kulüpsüz!
BONSERVİSİNE 120 MİLYON EURO ÖDENDİ
Liverpool altyapısından yetişen Sterling, 2015 yılında yaklaşık 64 milyon euro bonservisle Manchester City'ye, 7 yıl sonra ise 56 milyon euro karşılığında Chelsea'ye imza attı. Londra ekibinde beklentileri karşılayamayan yıldız oyuncu, Arsenal'e kiralandı.
Sezon başında Arsenal'den Chelsea'ye dönen 31 yaşındaki kanat oyuncusu ile devre arasında yollar ayrıldı.
SAMSUNSPOR'UN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un transfer teklifinde bulunduğu Sterling, Türkiye'ye gelmek istemedi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen İngiliz yıldız, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.
Samsunspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Çakır, geçtiğimiz günlerde transfer süreci hakkında, "Raheem Sterling transferiyle ilgili bir çalışma vardı, bununla ilgili bayağı bir yol alındı. Yani anlaşmaya doğru gidilirken daha sonra futbolcunun Türkiye'ye gelmek istememesi yüzünden transfer bozuldu. Yoksa bayağı bir mesafe alınmıştı. Sayın Başkanımız Yüksel Yıldırım bununla ilgili fedakarlık yapıyordu. Ama maalesef olmadı" ifadelerini kullanılmıştı.