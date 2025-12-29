Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler Türkiye ile Nijer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Nijer ilişkilerinin geliştirilmesine önem atfettiğini, Türkiye’nin her alanda Nijer’in yanında yer almaya devam edeceğini belirtti.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji, madencilik ve savunma başta olmak üzere birçok alanda güçlü iş birliğini derinleştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR