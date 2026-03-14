Katar İçişleri Bakanlığı, 'kamu güvenliği riski' nedeniyle bazı bölgelerin geçici olarak tahliye edildiğini duyurdu. Bu önlemin, bölgede yükselen gerilimle bağlantılı olarak alındığı bildirildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler devam ederken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Yaşananların ardından bölgedeki güvenlik endişeleri artarken, İran, ABD üslerini hedef almaya devam ediyor. Tüm bu yaşananların ardından bölgede artan risk sonrası Katar'dan yeni bir hamle geldi.

BAZI BÖLGELERDE 'TAHLİYE' KARARI

Katar İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “kamu güvenliğini sağlamak amacıyla tehlike ortadan kalkana kadar bazı belirli bölgeler geçici ve ihtiyati bir tedbir olarak tahliye edildi” bilgisini paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, risk oluşturan alanlara dair detay verilmezken, halka talimatlara uymaları çağrısında bulunuldu.

