Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Canberk Uçucu, 57 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. “Kuzenlerim” dizisindeki Feridun rolüyle tanınan Uçucu, uzun yıllar Devlet Tiyatroları’nda görev aldı ve çok sayıda seslendirme projesine katkıda bulundu.

Tiyatro ve seslendirme sanatının önemli isimlerinden Canberk Uçucu, 57 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uçucu’nun vefatı, sosyal medyada birçok sanatçıyı ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

Yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çok yıkıcı bir gün. Sabah Alinur Velidedeoğlu, akşamüstü İlber Ortaylı'nın haberlerinin ardından bir acı haber de Canberk Uçucu’dan geldi. Çok genç yaşta bir veda. Ne diyeceğimi bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

CANBERK UÇUCU KİMDİR?

“Kuzenlerim” dizisinde canlandırdığı “Feridun” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Uçucu, tiyatro ve seslendirme kariyerini uzun yıllar Devlet Tiyatroları bünyesinde sürdürdü. Ayrıca bir dönem Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürüttü.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Uçucu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak görevini sürdürürken, çok sayıda seslendirme projesinde de yer aldı. Sanatçının vefatı, tiyatro ve dizi camiasında derin üzüntüye neden oldu.

Öte yandan Canberk Uçucu, oyuncu Songül Öden'in eski eşi ve 79 yaşında vefat eden usta aktör Ergun Uçucu’nun oğluydu.

