Sadettin Saran hızlı başladı! Fenerbahçe'de şaşırtan Gökhan Gönül kararı

Sadettin Saran hızlı başladı! Fenerbahçe'de şaşırtan Gökhan Gönül kararı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Gökhan Gönül, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco’nun yardımcısı olarak kulübe geri dönmüştü. Ancak gelen son bilgilere göre; Saran yönetimi, Gökhan Gönül ile de vedalaşmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de 7 yıl süren Ali Koç dönemi geçtiğimiz günlerde sona erdi. Kulübün yeni başkanı Sadettin Saran olurken, mazbatasını alan ve başkanlık görevine resmi olarak başlayan Saran, futboldaki yapılanmada ilk adımlarını atmaya başladı.

Yeni başkan Sadettin Saran'ın teknik direktör Domenico Tedesco’nun kalemini kırdığı ve aynı zamanda dün sportif direktör Devin Özek ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddiaları kulisleri hareketlendirdi. İddiaya göre, görüşmede Özek'e yeni futbol yapılanmasında düşünülmediği tebliğ edildi.

Tüm bunların ardından sarı-lacivertlilerde yaşanacak bir ayrılık daha gün yüzüne çıktı.

GÖNÜL İLE YOLLAR AYRILIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco'nun yardımcısı olarak göreve gelen Gökhan Gönül ile de yollarını ayırma kararı aldı.

Tedesco ile anlaşılmasının ardından geçtiğimiz günlerde İtalyan teknik adamın yardımcısı olarak göreve başlayan Gönül, sarı-lacivertli kulübe yıllar sonra dönmüştü.

Sarı-lacivertli ekip, Domenico Tedesco'nun yardımcısının Gökhan Gönül olduğu şu açıklamayla duyurmuştu:

"Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir. 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır."

