Berke Özer görüşmesinden skandal çıktı: Süper Lig kulübüne "hülle" teklif edildi

Eyüpspor Kulübü Asbaşkanı Fatih Kulaksız, büyük takımların radarına giren ve bonservisinde Fenerbahçe'nin yüzde 40 payı bulunan kaleci Berke Özer hakkında konuştu. Kulaksız, 2018 yılından sözleşme imzaladığı Fenerbahçe'den 2022'de ayrılıp, Ocak 2023'te Eyüpspor'a imza atan genç oyuncunun transferi için yapılan olay teklifi duyurdu.

Berke Özer, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç kaleci, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarından alınan puanların mimarı oldu. Adı transfer dedikodularına karışan Berke'ye yapılan skandal teklif ortaya çıktı.

"BEKLENTİMİZ 10 MİLYON EURO"

Fotomaç'a konuşan İkas Kulübü Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Berke Özer ile ilgili soruya, "Birçok görüşme var ama bizi tatmin eden bir teklif gelmedi. Daha önce ifade ettiğim gibi Fenerbahçe'nin yüzde 40 payı var. Yani, Berk Özer'in transferinin gerçekleşmesi için Eyüpspor'un tatmin olacağı, kulüp menfaatinin söz konusu olduğu bir rakamın bize teklif edilmesi lazım. Bizim beklentimiz 10 milyon euroydu ama bu rakamı bulamadık" cevabını verdi.

"FENERBAHÇE HAKKINI ALACAK"

Menajerler aracılığıyla hülle (hile) teklifi aldıklarını belirten Kulaksız, "Menajerler aracılığıyla bize hülleli bir şey de teklif edildi. Bunu söylememizde sakınca yok. Fenerbahçe'nin yüzde 40'ı pay olduğu için açıktan biz tatmin edici bir parayı, menajerler aracılığıyla teklif ettiler. Böyle bir şeyi Eyüpspor Kulübü olarak kabul etmemiz mümkün değil. Orada Fenerbahçe'nin bir hakkı söz konusu ve Fenerbahçe, o transfer gerçekleştiğinde hakkını alacak. Dolayısıyla beklentimiz de şu an karşılanabilmiş değil. Fenerbahçe'yi hakkını aldıktan sonra Eyüpspor'u tatmin edecek bir rakam ortada yok. Dolayısıyla bu transferin, şu an için gerçekleşmesi mümkün değil" dedi.

"Berke bu seneyi Eyüpspor'da geçirecek diyebilir miyiz?" sorusu üzerine ise Fatih Kulaksız, "Şu anki planlamada Eyüpspor'da. Resmi bir teklif elimize gelince, 'Şuradan bir teklif geldi' deriz" ifadelerini kullandı.