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Eyüpspor'a büyük müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan izni verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Eyüpspor&#039;a büyük müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan izni verdi
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Riva'da gerçekleştirilen Spor Güvenliği Çalıştayı'na katıldı. Özkaya, Eyüp halkına ve İstanbul ekibinin taraftarlarına müjdeli haberi, "Spor Bakanımız, Cumhurbaşkanımızın izniyle stadımızın başlangıcını verdi. Yeni stadımız Eyüp'te, aynı yerde olacak" sözleriyle duyurdu.

Murat Özkaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen Spor Güvenliği Çalıştayı'na verilen aranın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Eyüpspor Başkanı, eflatun sarılı kulübün Eyüp'te aynı yerde inşa edilen yeni stadını beklediğini söyledi.

Eyüpspor'a büyük müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan izni verdi - 1. Resim

"MAÇLARIN OLMADIĞI GÜNLER HALKA HİZMET VERECEK"

9 bin kapasiteli stat hakkında bilgi veren Özkaya, "Sayın Bakanımız sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın izniyle stadımızın başlangıcını verdi. Yeni stadımız Eyüp'te aynı yerde olacak. 9 bin kapasiteli, çok amaçlı bir stat olacak. Hafta içi maçların olmadığı dönemde halka hizmet edecek, halkımız orada sinema, tiyatro ve spor salonlarından faydalanacak. Bunların hepsi ücretsiz olacak. İnternet üzerinden kombine vermiş olduğumuz halkımız istediği zaman akşam gelip, vizyonda hangi film varsa gelip rezervasyonunu yapıp ücretsiz olarak seyredebilecek" dedi.

Eyüpspor'a büyük müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan izni verdi - 2. Resim

"CUMHURBAŞKANI VE SPOR BAKANI ÖNCÜLÜK ETTİ"

İstanbul kulübünün başkanı, "Biz Eyüp halkına hizmet etmeye ve Eyüpspor'da taraftar bütünlüğünü sağlamaya yönelik tüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bize bu öncülüğü gösteren Sayın Spor Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu stadı bitirdikten sonra bu hizmete başlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Eyüpspor'a büyük müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan izni verdi - 3. Resim
Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor, maçlarını yaklaşık 15 bin kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda (Kasımpaşa Stadyumu) oynuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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