West Ham United'da ayrılık açıklandı: Beklentileri karşılayamadı!

Premier Lig ekiplerinden West Ham United, teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayırdı. Ocak ayında Julen Lopetegui'nin yerine göreve gelen 50 yaşındaki İngiliz teknik adam, 25 maçta 6 galibiyet elde etti.

"BİR DEĞİŞİKLİK GEREKİYORDU"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezonun ikinci devresi ile bu sezon başındaki sonuçlar ve takımın performansı beklentileri karşılamadı. Yönetim kurulu, takımın Premier Lig'deki konumunu mümkün olan en kısa sürede iyileştirmeye yardımcı olmak için bir değişikliğin gerekli olduğuna inanmaktadır" denildi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde; Londra kulübünün, Nuno Espirito Santo ve bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic ile temasa geçtiği belirtildi.