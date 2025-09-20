Merseyside derbisinde zafer Liverpool'un! 75 milyon euroluk genç yıldız tarihe geçti

Premier Lig'in 5'inci haftasında Liverpool, sahasında Everton'ı 2-1 mağlup etti. 5'te 5 ile yoluna kayıpsız devam eden ev sahibi, liderliğini sürdürdü. Bu sezon 2'nci yenilgisini alan Everton ise 7 puanda kaldı.

LIVERPOL'A İLK YARIDA BULDUĞU GOLLER YETTİ

Kırmızılar'a galibiyet golleri 10'uncu dakikada Ryan Gravenberch ve 29'uncu dakikada Hugo Ekitike attı. Konuk ekibin tek golünü 58'inci dakikada Idrissa Gueye'den kaydetti.

TARİHİ DERBİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool'un formasını giyen Ryan Gravenberch, dikkat çeken bir başarıya imza attı. 23 yaşındaki yıldız orta saha, "Merseyside derbisinde Liverpool'un hem gol atan hem de asist yapan en genç futbolcusu" oldu.