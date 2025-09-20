Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Merseyside derbisinde zafer Liverpool'un! 75 milyon euroluk genç yıldız tarihe geçti

Merseyside derbisinde zafer Liverpool'un! 75 milyon euroluk genç yıldız tarihe geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merseyside derbisinde zafer Liverpool&#039;un! 75 milyon euroluk genç yıldız tarihe geçti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, Anfield Road'da Everton'ı ağırladı. Premier Lig'in son şampiyonu, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch, Liverpool formasıyla Merseyside derbisinde hem gol hem de asist yapan en genç futbolcu oldu.

Premier Lig'in 5'inci haftasında Liverpool, sahasında Everton'ı 2-1 mağlup etti. 5'te 5 ile yoluna kayıpsız devam eden ev sahibi, liderliğini sürdürdü. Bu sezon 2'nci yenilgisini alan Everton ise 7 puanda kaldı.

Merseyside derbisinde zafer Liverpool'un! 75 milyon euroluk genç yıldız tarihe geçti - 1. Resim

LIVERPOL'A İLK YARIDA BULDUĞU GOLLER YETTİ

Kırmızılar'a galibiyet golleri 10'uncu dakikada Ryan Gravenberch ve 29'uncu dakikada Hugo Ekitike attı. Konuk ekibin tek golünü 58'inci dakikada Idrissa Gueye'den kaydetti.

Merseyside derbisinde zafer Liverpool'un! 75 milyon euroluk genç yıldız tarihe geçti - 2. Resim

TARİHİ DERBİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool'un formasını giyen Ryan Gravenberch, dikkat çeken bir başarıya imza attı. 23 yaşındaki yıldız orta saha, "Merseyside derbisinde Liverpool'un hem gol atan hem de asist yapan en genç futbolcusu" oldu.

Merseyside derbisinde zafer Liverpool'un! 75 milyon euroluk genç yıldız tarihe geçti - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hamas, 47 esirin fotoğrafını paylaştı: 'Ron Arad' detayı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakan Bilal Kutlualp'e statta yoğun ilgi: "Fenerbahçe seninle gurur duyuyor" tezahüratı - SporStatta Kutlualp tezahüratı: Fenerbahçe seninle gurur duyuyorAnadolu Efes'te transfer: Jordan Loyd imzayı attı - SporAnadolu Efes'te transfer: ABD'li oyuncu imzayı attıEylül ayında üçüncü futbolcu cinayeti! Bu kez 'Hızlı Gonzalez' hedef oldu - SporSpor dünyası şokta! Bir ayda üç futbolcu öldürüldüTürk voleybolunda tarihi bir gün: Şaşırtmaya devam edeceğiz - SporTürk voleybolunda tarihi bir gün: Şaşırtmaya devam edeceğizLigde 2 maçı kaçırmıştı! Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi sevinci - SporLigde 2 maçı kaçırmıştı! Beşiktaş'ta Ndidi sevinciZidane'ın oğlu Luca, milli takım tercihini yaptı! FIFA onayı verdi - SporZidane'ın oğlu milli takım tercihini yaptı
Sonraki Haber Yükleniyor...