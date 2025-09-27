"Europa 2" kruvaziyeri, Bodrum'a yüzlerce turist getirdi
Malta bayraklı "Europa 2" kruvaziyer gemisinin durağı Mikanos'un ardından Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu. 225 metrelik gemi Bodrum'a 481 turist getirdi.
Mikanos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren Malta bayraklı yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.
225 METRELİK DEV
225 metrelik kruvaziyerde, çoğu Alman 481 yolcu ve 371 personel bulunduğu belirtildi.
Akşam Paros Limanı'na hareket edecek gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini gezdi, tarihi ve turistik alanları ziyaret edip alışveriş yaptı.
