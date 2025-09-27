Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Europa 2" kruvaziyeri, Bodrum'a yüzlerce turist getirdi

"Europa 2" kruvaziyeri, Bodrum'a yüzlerce turist getirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Malta bayraklı "Europa 2" kruvaziyer gemisinin durağı Mikanos'un ardından Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu. 225 metrelik gemi Bodrum'a 481 turist getirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Europa 2" kruvaziyeriyle 481 yolcu geldi.

Mikanos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren Malta bayraklı yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

225 METRELİK DEV

225 metrelik kruvaziyerde, çoğu Alman 481 yolcu ve 371 personel bulunduğu belirtildi.

Akşam Paros Limanı'na hareket edecek gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerini gezdi, tarihi ve turistik alanları ziyaret edip alışveriş yaptı.

