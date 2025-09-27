Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > TPAO'dan Tekirdağ ve Diyarbakır hamlesi! Başvuru yapıldı

TPAO'dan Tekirdağ ve Diyarbakır hamlesi! Başvuru yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TPAO&#039;dan Tekirdağ ve Diyarbakır hamlesi! Başvuru yapıldı
TPAO, Tekirdağ, Diyarbakır, Enerji, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Tekirdağ'daki petrol arama ruhsatının süresini uzatmak ve Diyarbakır'daki sahalar için işletme ruhsatı almak üzere başvuruda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TPAO'DAN TEKİRDAĞ İÇİN RUHSAT UZATMA BAŞVURUSU 

TPAO, Tekirdağ'da bulunan "AR/TPO/K/F19-b3" pafta numaralı sahasının petrol arama ruhsatının süresinin uzatılması için 22 Eylül tarihinde başvuru yaptı.

TPAO'dan Tekirdağ ve Diyarbakır hamlesi! Başvuru yapıldı - 1. Resim

DİYARBAKIR İÇİN PETROL İŞLETME RUHSATI BAŞVURUSU 

TPAO ayrıca, Diyarbakır'da bulunan "AR/TPO/K/L45-d" ve "AR/TPO/K/L45-c1,c2" pafta numaraları petrol arama ruhsat sahalarında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili olarak petrol işletme ruhsatı almak için başvurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Şampiyonlar Ligi heyecanı: Galatasaray'da Liverpool mesaisi başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Europa 2" kruvaziyeri, Bodrum'a yüzlerce turist getirdi - Ekonomi"Europa 2" kruvaziyeri, Bodrum'a yüzlerce turist getirdiÇıkılmayıp inilen yaylada yüz yıllık miras! 'Yayla Kavunu' coğrafi işaret yolunda - EkonomiÇıkılmayıp inilen yaylada yüz yıllık mirasEv kadınlarına erken emeklilikte yeni kulis bilgileri! Tarih verildi, 10 milyon kişi yararlanacak - EkonomiEv kadınlarına erken emeklilikte yeni gelişmelerGoldman Sachs ve ING'den Türkiye raporu! Dikkat çeken faiz ve enflasyon tahminleri - EkonomiDikkat çeken faiz ve enflasyon tahminleriAralarında birbirinden ünlü markalar var! 13 tavuk devine 3,7 milyar lira ceza - Ekonomi13 tavuk devine 3,7 milyar lira cezaTurizmde rekor: Antalya dünyanın gözdesi oldu - EkonomiTurizmde rekor: Antalya dünyanın gözdesi oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...