Şampiyonlar Ligi heyecanı: Galatasaray'da Liverpool mesaisi başladı

Şampiyonlar Ligi heyecanı: Galatasaray'da Liverpool mesaisi başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek Süper Lig'de 7'de 7 yapan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında 30 Eylül Salı akşamı İngiliz devi Liverpool ile sahasında yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde Premier Lig temsilcisi Liverpool ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

TOPA SAHİP OLMA ÇALIŞMASI VE ÇİFT KALE MAÇ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Liverpool müsabakası öncesinde ilk antrenman gerçekleştirildi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, topla ısınmayla başladı. Sonrasında 2 grup halinde 5'e 2 pas ve topa sahip olma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maç ile tamamladı.

Galatasaray, 28 Eylül Pazar günü gerçekleştireceği antrenmanla RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı Liverpool müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

