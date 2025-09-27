2 milyon 600 bin liralık 'sahte polis' vurgunu! Üç şüpheli tutuklandı

Mersin'de emniyet güçleri, bu ay içerisinde vatandaşların farklı tarihlerde benzer yöntemlerle dolandırıldığı ihbarları üzerine harekete geçti. Şüpheliler, telefonla aradıkları kişilere "Kimlik bilgileriniz terör örgütlerinin eline geçti" diyerek baskı kuruyor, ardından güven sağladıkları mağdurlardan para ve ziynet eşyalarını teslim almalarını sağlıyordu.

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu dolandırıcılık olaylarının faili olduğu belirlenen M.B. (39), suçüstü yakalandı. M.B.'nin ifadesi doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında, olayla bağlantılı oldukları tespit edilen M.Y.A. (25), C.S. (21) ve F.O. (27) de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 260 gram altın ile 31 bin 200 dolar bulundu. Toplam değeri yaklaşık 2 milyon 600 bin TL olan bu malzemelere el konuldu.

ÜÇÜ TUTUKLANDI, BİRİ SERBEST

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

M.B., C.S. ve F.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, tutuklanan M.B.'nin benzer yöntemle gerçekleştirilen 6 ayrı dolandırıcılık olayının da faili olduğu ve bu dosyaların çözüme kavuşturulduğu belirtildi.